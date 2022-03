Apenas pisó el césped del Bank of America Stadium, Daniel Ríos volteó a las gradas y observó una Bandera de México en la que estaba dibujado su rostro. De inmediato se estremeció y comprendió la magnitud del compromiso que recién había adquirido al convertirse en jugador del Charlotte FC, equipo de expansión que ha desatado un frenesí sinigual entre la afición ávida de fútbol en las Carolinas.

Fue en la agonía de la temporada baja cuando Ríos fue anunciado como fichaje de la franquicia de expansión de la MLS para la actual temporada procedente de Nashville FC, club del que había sido el primer jugador de su historia. Desde su llegada a Queen City, ha disputado 5 partidos y acumula un total de 212 minutos, afianzándose como titular en los dos últimos encuentros. Coincidentemente, con su titularidad llegaron las dos primeras victorias registradas en los anales del club.

“Me siento muy contento, feliz de poder ayudar al equipo de esa manera. Ya sea de titular o de cambio, mejor que ganemos. No ha caído el gol (suyo), pero sin desesperarme, al final de cuentas lo más importante son los tres puntos para el equipo. En lo individual es importante el gol, que va a caer tarde que temprano”, dice en entrevista con La Noticia.

El atacante de 27 años nacido en la Ciudad de México, firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de este año con el equipo de Charlotte, donde a unas 1,965 millas (unos 3,163 kilómetros) encontró una auténtica familia, que lo ha arropado al grado de hacerlo sentir como en casa.

“Estoy muy bien, creo que me adapté muy rápido, conociendo cada vez mejor a mis compañeros y el estilo de juego, lo que me pide el entrenador. Estoy listo para aportar como lo he estado haciendo, aportando para cumplir el objetivo final”, asegura.

El mexicano se ganó la titularidad en los últimos juegos (Foto: Craig Mazzucca)

De rápido impacto con Charlotte FC

Su impacto ha sido tal que logró ganarse rápidamente el cariño de los fanáticos latinos del equipo de Carolina del Norte, población que creció casi el 40 % entre 2010 y 2020, llegando a 1.1 millones de personas, según un análisis de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO). De todos ellos, 217,000 habitantes nacieron en México, país de origen de Ríos, lo que representa el 54 % de la población latina del estado nacida en el extranjero.

“Hay bastante latino y son muy futboleros. En la barra de Charlotte tienen una bandera de México con mi cara, y lo agradezco muchísimo. Me han dado mucho cariño los fans”, asegura.

Fue así que ver esa insignia mexicana con su imagen, le ayudó a comprender que no podía fallarles a esos compatriotas que, como él, migraron en busca de una nueva oportunidad, eso que tanto pregona el llamado Sueño Americano.

“Sentí mucha emoción y compromiso al ver esa bandera, los fans apoyan muchísimo en las buenas y las malas. Ese compromiso de darlo todo por ellos, son los que nos están alentando durante todo el partido. Buscamos mejorar y ganar para los fans”, señala.

Luchó para alcanzar su sueño en la MLS (Foto: Craig Mazzucca)

Carolina del Norte, territorio conocido para Ríos

Pero Carolina del Norte no era un territorio desconocido para Ríos –quizás la razón por la que ha despuntado en tan poco tiempo–, pues primero jugó en la llamada USL League One, antes de dar el salto a la MLS con Nashville. Lo hizo en 2018 con el North Carolina FC de la USL, donde también generó una conexión con la afición.

"Ya había estado acá y recibí muchísimo apoyo, muchos por redes sociales me escriben que vienen a verme de otras ciudades. Ahora me siento con el compromiso, pero a la vez siendo un ejemplo para las personas que me apoyan y siguen y son fans, que vienen aquí a otro país que no es suyo y se sientan conectados y representados por mí, me hace sentir mucho orgullo y de mi parte les digo que daré lo mejor de mí cada juego para ganarlo y darles muchas alegrías”, afirma.

Y es que, así como esos cientos de miles de latinos que encontraron en Carolina del Norte una nueva oportunidad, Ríos por fin ha podido demostrar su calidad en el fútbol de Estados Unidos, luego de que en la Liga MX de su país no encontrara cupo en los dos clubes más grandes.

Aún no marca gol (Foto: Craig Mazzucca)

América y Chivas le cerraron puertas

Primero, el Club América le negó una oportunidad cuando era menor, más tarde, fue Chivas, equipo que a pesar de que lo debutó en Primera División, no le dio el voto de confianza y perdió regularidad hasta ser rezagado a la segunda división (Liga de Expansión) con Coras y Zacatepec.

“En el fútbol se necesita un poco de suerte y a lo mejor no tuve la suficiente para afianzarme, estar en Chivas con problemas de descenso era complicado debutar como juvenil. El tema de extranjeros lo hizo difícil y en la posición de delantero siempre quiere a alguien capaz y de experiencia, entonces que tomara esta decisión de venir y cumplí mi sueño fue la mejor decisión de mi vida y estoy feliz de haberlo hecho”, dice Ríos.

Es así que pese a las vicisitudes, Ríos nunca se rindió. Como buen latino. Sumó 5 goles en 30 apariciones (13 como titular) en dos temporadas con Nashville SC y cual Ave Fénix, ahora tiene con el Charlotte FC la gran oportunidad de convertirse en ídolo de a más joven franquicia del fútbol estadounidense con el respaldo de su entrenador Miguel Ángel Ramírez.

“No, no (pensó en el retiro), el fútbol es lo que amo y lo que mejor sé hacer, debo aceptar que en un punto dejé de disfrutarlo, pero nunca pensé en retirarme ni dejar de jugar. Ahora es demostrar en los entrenamientos y acatar el estilo que quiere el DT, entendiéndola, yo pongo de mi parte y darle gracias por la confianza de ponerme de titular”, puntualiza.