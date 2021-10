Aunque este miércoles se anunció que ya se abrirán las fronteras de Estados Unidos para turistas completamente vacunados, la administración de Biden dijo que deportarán a migrantes indocumentados sin importar su estado de vacunación.

Y es que en el país existe una ley conocida como Título 42, que data de la era Trump y que permite deportar a inmigrantes indocumentados en las fronteras.

El Título 42 fue presentado en marzo del 2020, durante la administración de Donald Trump, debido a las preocupaciones por la pandemia.

Desde entonces, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 1 millón de migrantes han sido deportados bajo esta ley.

Este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el Título 42 "sigue en vigor", luego de que le preguntaran si los migrantes completamente vacunados que buscan asilo ya podrían entrar a Estados Unidos, reportó CNBC.

Sin embargo, las restricciones que serán eliminadas solo aplicarán para las personas completamente vacunadas y con la "documentación adecuada", señaló Psaki.

¿Qué es el Título 42? El Título 42 significa que cualquier persona que sea sorprendida mientras cruza la frontera sin visa para ingresar o sin pasar por un puesto de control fronterizo, puede ser deportada de inmediato, sin la posibilidad de solicitar asilo.

Antes del Título 42, la ley exigía que cualquier persona que cruzara la frontera, con o sin documentos, tuviera la oportunidad de pedir asilo.

Solamente los niños no acompañados están exentos de esta ley, que ha sido proclamada como de salud para evitar los contagios de COVID-19.

De acuerdo con las autoridades, el Título 42 es una "autoridad de salud pública" y no una "política de inmigración", sin embargo, esta ha sido criticada por especialistas y exfuncionarios.

