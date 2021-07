Condenan a hombre que mató a Samantha, estudiante de Carolina del Sur

Samantha creyó que se subía al Uber que la llevaría a casa, sin embargo, la estudiante de Carolina del Sur se equivocó de auto y se dirigió hacia la muerte sin saberlo; ahora el hombre que fue identificado como su asesino ya fue condenado.

Y es que los miembros del jurado sentenciaron a Nathaniel Rowland por asesinar a Samantha Josephson, originaria de Nueva Jersey, pero estudiante de la Universidad de Carolina del Sur.

Fue en marzo del 2019 cuando Samantha confundió el auto de Nathaniel con un Uber que estaba esperando para volver a casa.

El jurado determinó que Rowland, de 27 años, mató a Josephson, de 21, apuñalándola 120 veces.

Además, Rowland también fue condenado por secuestro y posesión de un arma durante un crimen violento.

El juez Clifton Newman llamó a Rowland ″desalmado″ y dijo que la decisión para él fue ″facil″. ¿La resolución? Rowland, el hombre que mayó a Samantha, la estudiante de Carolina del Sur, recibió cadena perpetua.

Joseph fue vista por última vez saliendo de un bar en Columbia, Carolina del Sur. Un video de vigilancia, publicado en su momento, mostraba cuando entró al auto de su asesino, después de creer que se trataba de su Uber.

Cont’d: Here’s another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m. Call @MidlandsCrime at 1-888-CRIME-SC w/your helpful tips regarding her whereabouts. pic.twitter.com/PZSokgwFYN