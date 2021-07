Este año, millones de personas están viajando para ver a sus seres queridos y disfrutar unas vacaciones. Pero los estafadores ven esto como una forma rápida de obtener dinero. Los estafadores anunciarán estafas de un viaje gratis o con descuento o informarán a los compradores sobre los tiempos compartidos para obtener ganancias.

Conozca detalles sobre estas estafas y cómo evitar ser víctima de ellas.

Tenga cuidado con los alquileres de vacaciones falsos.

Tenga cuidado con los estafadores que publican listados de propiedades que no están en alquiler, son significativamente diferentes a las que se muestran en la imagen o que no existen en absoluto. Lo atraerán con la promesa de tarifas bajas y excelentes comodidades.

Tenga en cuenta los siguiente consejos:

Habla con el dueño.

Si no está utilizando un servicio que verifique propiedades y propietarios, no negocie un alquiler únicamente por correo electrónico. Muchos estafadores no viven localmente, así que comuníquese con el propietario por teléfono y hágale preguntas detalladas sobre la propiedad y las atracciones locales.

Verifique los registros públicos.

Haga una búsqueda web general o busque la dirección usando Google Street View para confirmar que la propiedad coincide con la anunciada.

Sepa cuándo lo «gratis» no es realmente gratis.

Cuando un crucero o una compañía de viajes anuncia unas vacaciones como «gratis», no significa necesariamente que el viaje no tenga costos ni restricciones. Esté atento a las tarifas adicionales para el transporte aéreo al puerto, tarifas portuarias, impuestos, propinas y otras tarifas no reveladas



Estafas de sitios de reservas de terceros.

Si reserva su pasaje aéreo, hotel u otro viaje a través de un sitio web de terceros, asegúrese de tener precaución. A partir del verano de 2019, BBB Scam Tracker ha recibido varios informes de estafadores que se hacen pasar por corredores de boletos de avión en línea. Estos sitios cancelarán sus reservas de boletos de avión, pero no antes de cobrarles.