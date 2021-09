¡No se calienten! Celia Lora y pablo Montero protagonizaron momento muy incómodo luego de que se pelearon el el reality show 'La casa de los famosos' que se transmite por Telemundo.

Los dos famosos mexicanos se gritaron fuerte al grado de que Celia Lora pensó que el cantante le iba a pegar.

Por su parte, Pablo Montero lloró tras decir que Celia Lora, hija del mítico músico, Alex Lora, lo 'sacó de sus casillas.'

Hasta antes de la pelea, Lora y Montero habían mostrado una buena relación en el reality show que es 24/7.

Así pelearon Pablo Montero y Celia Lora

Las cámaras de la casa captaron el momento exacto en que Montero le reclama a Lora por decir que una mujer se le desnudó.

Montero siguió con su enojo y acusó a Lora de hablar mal de otras personas de la casa como Anahí y Alicia Machado.

'Tú estás inventando que se me encueró a mí una persona… bueno, ya… a eso te dedicas, a estar hablando mal de la gente, punto. Me respetas y punto', dijo Montero.

Pero la polémica famosa no se quedó callada y exigió lo mismo al cantante.

'No me puedes pedir respeto si desde el primer día que yo te conocí lo primero que me digas es que siempre me has querido coger. ¿Qué hablo mal de ti? ¿Tú crees que cómo me estás hablando es ser educado, pendejo?'

Tras ser insultado, Montero siguió con la confrontación, misma que se extendió alrededor de una hora en la casa.

'Ya te lo dije una vez que me dijiste pendejo y te la pasé. No estés hablando mal de la gente, respeta a la gente, vive en armonía', le dijo Pablo Montero.

Ya separados, Lora dejó claro que pensó que Montero le iba a pegar.

'Ningún hombre me había gritado así y estoy segura que me iba a golpear.'