Britney Spears acusa a los paparazzi por distorsionar fotos de ella en bikini. El martes la artista fue a su cuenta de Instagram para dejar muy claro a los paparazzis que no aprueba sus actitudes. Ella aún se encuentra de vacaciones en Hawaii con su novio Sam Asghari.

“Así que estar aquí en Maui es una locura ahora. ¡¡¡Los paps (paparazzis) saben dónde estoy, y realmente no es divertido!!!!«, la cantante escribió en su cuenta de Instagram.

Imagen: @britneyspears

«Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto, pero no solo me toman una foto, sino que distorsionan mi cuerpo y estropean la imagen”, afirmó, “¡¡¡¡Y es vergonzoso!!!!!«

La intérprete de “Toxic” quiso dejar claro que: “Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es cruel. Así que, paps, amablemente VAYANSE AL DIABLO”.

Britney compartió anteriormente un montaje de video de ella en un bikini rojo disfrutando de las playas de Hawaii. En el video, se puede ver a la cantante caminando en una playa de arena con lentes de sol y una mascarilla.

Imagen: @britneyspears

¿Dónde está Britney Spears ahora?

Spears viajó a Hawai acompañada de su novio, Sam Asghari de 27 años después de hacer su aparición en la corte. La cantante habló el 23 de junio en la corte en donde criticó la tutela en la que vive desde hace 13 años.

«Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para que me lo saque», dijo Britney ante el juez. «No está bien obligarme a hacer lo que quiera”, dijo la artista a la corte.

Spears dijo que desea demandar a su familia después de alegar que se vio obligada a hacer giras y tomar medicamentos, como litio, para estabilizar su estado de ánimo.