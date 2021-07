De niña, mi abuela me intentaba enseñar a tejer. Fui un desastre. Me confundía tanto y siempre terminé con un triángulo de hilo nudoso, no un cuadro perfecto como ella hacía. Pero más tarde, como adulta, mi amiga me enseñó croché ¡y me encantaba! Seguí haciendo docenas de bufandas, sombreros, y más para mi familia y amigos.

Nunca es demasiado tarde aprender un arte nuevo y este mes, hay varias oportunidades para practicar y aprender en las bibliotecas del condado Buncombe.

Aprenda a tejer y coser

De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. el viernes 24 de julio, el grupo Hominy Creek Comfort Makers se reunirá en la biblioteca de Enka-Candler. Invitan a todos los que saben coser, tejer, planchar, o simplemente llenar una funda de almohada para ayudarlos a hacer objetos reconfortantes, como mantas, almohadas, y sombreros para la gente en hospicio.

De 10:00 a.m. a 2:00 p.m. el martes 27 de julio, el grupo Asheville Quilt Guild presentará un “quilting bee” (una reunión para hacer colchas). Se invita costureras de todos edades y niveles de habilidad a participar.

Se puede llegar en cualquier hora durante la reunión y traer tu propio proyecto o ayudar con un proyecto del grupo. Hay muchas tomas de corriente si deseas llevar una máquina de coser. También puedes traer el almuerzo si quieres pasar todas las horas en la reunión sin salir para comer.

Audiolibros en español

Y que cosa sería más perfecta ¿qué te parece escuchar un audiolibro mientras que coses, tejes, o haces otro arte manual? ¡Qué suerte! Ya tenemos más audiolibros en CD en español en las bibliotecas. Aquí hay unos recién llegados. . .

Ficción para niños – Hola, Mar/Hello Ocean, por Pam Muñoz Ryan Una niña descubre el mar a través de sus cinco sentidos en este libro de la autora bien conocida Pam Muñoz Ryan .



Las ilustraciones se mezclan con el lenguaje poético para comunicar un sentido de paz y maravilla. No solamente un audiolibro, sino un juego de libro y CD, se puede escuchar con tus niños mientras miran las ilustraciones luminosas y calmantes de Mark Astrella. El texto se presenta en español e inglés.

Ficción para adultos – Tal vez en otra vida, por Isabel Acuña En esta novela de suspenso y romance , un diplomático colombiano en París encuentra a una mujer tan parecida a su amor perdida, Sofía Marenelli , que no puede ser por casualidad.



Álvaro Trespalacios no puede dejar de investigar hasta que descubre si es Sofía y qué pasó nueve años atrás. A los que les gusta el romance con un poco de peligro o novelas de suspenso con un poco de romance les van a encantar.