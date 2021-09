Hace unos días te contamos sobre el asesinato de Asiah Fiqueroia, un niño de 3 años, quien fue asesinado durante un tiroteo a su casa en Charlotte y ahora las autoridades señalaron que arrestaron a un joven de 21 años en relación al caso.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg envió un comunicado en el que informaron la detención de Qua'Tonio Stephens, de 21 años.

Stephens fue arrestado luego de una persecución policíal, tras la cual fue detenido sin más incidentes en la Interestatal 85, cerca de Glenwood Drive, informaron las autoridades.

De acuerdo con la policía, Stephens fue trasladado al Centro de Aplicación de la Ley para ser entrevistado y luego fue transferido a la custodia de la Oficinal del Alguacil del Condado de Mecklenburg.

El joven de 21 años arrestado por ser sospechoso del asesinato del niño de 3 años en Charlotte enfrenta cargos por cómplice de asesinato, delito grave de huir, siete cargos de asalto con arma mortal con la intención de matar y 3 cargos de disparar contra una vivienda ocupada.

Los cargos de disparar contra una vivienda ocupada y asalto con arma mortal están relacionados a un tiroteo el 7 de septiembre en Joe Morrison Lane y no con el tiroteo en el cual murió Asiah Fiqueroia.

Todavía no se sabe si Stepehens está relacionado con alguna escuela secundaria, que era una de las teorías de la policía.

