Un hombre, que hizo una amenaza de bomba cerca del Capitolio, y afirmó tener un explosivo fuera de la Biblioteca del Congreso en Washington DC, fue arrestado y es originario de Carolina del Norte, según los reportes.

La policía identificó al sujeto como Floyd Ray Roseberry, de Grover, condado de Cleveland, en Carolina del Norte.

El señalamiento de que el hombre que hizo una amenaza de bomba en el Capitolio es de Carolina del Norte fue hecha a WCNC, quienes aseguraron que la policía acudió a una casa en Grover, que estaría vinculada a Floyd Ray Roseberry.

Este jueves, te reportamos que la policía alertó que existía una investigación activa por la amenaza de un explosivo.

Las autoridades habían reportado que el explosivo estaba en un camión estacionado cerca de la Bilbioteca del Congreso y de otros edificios gubernamentales.

La policía del Capitolio confirmó la detención de FLoyd Ray Roseberry, quien está bajo custodia como sospechoso.

The suspect, 49-year-old Floyd Ray Roseberry, has been to safely taken into custody. pic.twitter.com/06RcwTcasQ