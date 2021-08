Luego del escándalo que se ha desatado en torno al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por las acusaciones de acoso sexual, el político anunció este día que su renuncia será efectiva dentro de 14 días.

La investigación en su contra, llevada por la fiscal Laetitia James, señala que hay 11 mujeres que lo acusan por ‘tocamientos no deseados y no consensuales’ entre otras cosas, a lo que el gobernador siempre ha dicho que no hizo nada malo.

‘La mejor manera en que puedo ayudar es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno,’ dijo Cuomo.

Cuomo, de manera eufórica, señaló que ‘gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer el gobierno estatal, y yo no puedo ser la causa de eso.’

‘Trabajo para ustedes y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes… Amo Nueva York.’

El todavía gobernador no dejó de lado los logros que se obtuvieron en su tiempo al frente de Nueva York, como la gestión de desastres naturales y emergencias, las matrículas gratuitas para la universidad, los proyectos de infraestructura y estrategia contra la COVID-19.

MEA CULPA

Andrew Cuomo fue de frente contra las acusaciones al señalar que no ha sabido reconocer los cambios generacionales y culturales.

‘En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea.’

La abogada del político, Rita Glavin, ha estado muy activa identificando y señalando los puntos clave de lo que ellos consideran un reporte imparcial contra Cuomo.

‘El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres, ese fue el titular que la gente escuchó, vio y reaccionó. La reacción fue de indignación y debería haberlo sido. Sin embargo, también era falso’, aseguró Cuomo.

‘Y hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual. Esto no quiere decir que no hay 11 mujeres a las que realmente ofendí, las hay, y por eso me disculpé profundamente.’

El político demócrata insistió en que, a pesar de sus fallas, las cuáles reconoce, nunca cruzó la línea con nadie.

‘He estado demasiado familiarizado con la gente. Mi sentido del humor puede resultar ofensivo y desagradable. Abrazo y beso a la gente casualmente. En mi mente, nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea.’

Sobre la transición que significará dejar la gubernatura, Cuomo dijo que la vicegobernadora, Kathy Hochul, es inteligente y segura, y que el cambio ‘debe ser perfecto, ella puede ponerse al día rápidamente.’