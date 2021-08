Alrededor de cuatro millones de menores de bajos recursos en el país podrían perder la oportunidad de obtener los pagos mensuales de la ampliación del Crédito Tributario por Hijos, según un estudio del Center on Budget and Policy Priorities.

Como parte del Plan de Rescate Estadounidense, en el 2021 se amplió el programa del Crédito Tributario por Hijos. Comenzando el 15 de julio, las familias que califican comenzaron a recibir pagos mensuales de entre $250 a $300 por hijo.

La expansión aumentó el pago total del Crédito Tributario por Hijos de $2,000 a $3,000 por hijo, para niños con edades entre los 6 y 17 años, y de $2,000 a $3,600 para aquellos menores de 6 años. Además del aumento en fondos, las familias recibirán la mitad del pago por adelantado a través de desembolsos mensuales hasta diciembre, y recibirán la otra mitad después de presentar su declaración de impuestos del 2021.

Según el Center on Budget and Policy Priorities, se estima que estas variaciones podrían reducir el número de niños en condición de pobreza en más del 40 % .

La organización sin ánimo de lucro NC Child, dice que las nuevas medidas podrían contribuir a sacar a 140,000 niños en Carolina del Norte de la pobreza, en particular niños de comunidades minoritarias. Sin embargo, el estudio del Center on Budget and Policy Priorities, dice que muchas familias podrían perder la oportunidad de obtener estos recursos. Especialmente las familias de más bajos ingresos.

Condiciones para calificar

Las condiciones necesarias para calificar para el Crédito Tributario por Hijos son amplias. Las familias pueden obtener el pago completo si ganan hasta $150,000 por pareja, $112,500 para jefes de hogar y $75,000 para solteros.

Si las familias declararon impuestos en el 2019 o el 2020, o si se inscribieron para recibir el pago de impacto económico, están automáticamente inscritas para recibir los pagos. Sin embargo, Hector Campuzano, asistente legal en el Charlotte Center for Legal Advocacy, dice que no todas las personas que califican para el Crédito Tributario por Hijos están dentro de estas categorías.

“A veces las familias no están obligadas a declarar impuestos porque no ganan lo suficiente o porque no tienen trabajo″, explicó Campuzano. “Pero hay maneras de inscribirse para recibir los pagos si es que quieren obtenerlo ahora.”

Para obtener los pagos del Crédito Tributario por Hijos, las familias que no declaran impuestos pueden acceder a la página del IRS para inscribirse.

El Charlotte Center for Legal Advocacy tiene un Centro para Contribuyentes de Bajos Recursos y Campuzano dice que han estado atendiendo una gran cantidad de llamadas.

“Recibimos muchas consultas de quienes intentan entender si califican o no para recibir el pago y otros que necesitan ayuda para ingresar y usar la página web″, comentó Campuzano.

Dice que el Charlotte Center for Legal Advocacy puede ayudar a responder preguntas sobre la elegibilidad pero no les puede apoyar a llenar los documentos. El IRS ha traducido toda la información en su página web sobre el Crédito Tributario por Hijos al español y seis idiomas más. Y el Charlotte Center for Legal Advocacy escribió un artículo en el que responden las preguntas más comunes que han recibido.

Advertencia para no ser víctimas de estafas

Tanto el Charlotte Center for Legal Advocacy como el IRS advierten a las familias para que no sean víctimas de estafas. Campuzano enfatiza que el IRS nunca contactará a la gente por medio de llamadas telefónicas o de correo electrónico.

“Muchos estafadores dicen, ‘Nosotros te ayudamos a aplicar al Crédito Tributario por Hijos,’” explicó Campuzano. “El IRS nunca te va a llamar con ese tipo de preguntas. No enviarán un texto, o un correo, ni llamarán a la gente diciendo que van a ayudarles con la aplicación.”

Las familias que prefieren recibir el Crédito Tributario por Hijos completo de una vez pueden optar por no participar en los pagos mensuales. Campuzano dice que esto es una buena idea para aquellas familias que ya no califican para recibir los créditos después de declarar sus impuestos del 2021.

“Es importante tener en cuenta que si su hijo ya no va a tener la edad necesaria, o si sus ingresos van a cambiar, debe entrar a la página web y hacer los cambios correspondientes″, comentó Campuzano. “Porque si terminan ganando más dinero que el año anterior, entonces la cantidad de dinero que reciben en el crédito puede cambiar. Y en ese caso podrían terminar debiendo dinero el próximo año por recibir el pago anticipado.”

Elegibilidad de familias inmigrantes

Algunas familias inmigrantes también son elegibles para recibir estos créditos. Todos los niños con números de Seguro Social califican para el Crédito Tributario por Hijos. Los padres inmigrantes pueden utilizar su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para inscribirse si no han declarado impuestos en el pasado. Estos números de identificación se pueden obtener en la página web del IRS.

Según la organización de investigación, New American Economy, los inmigrantes indocumentados en Carolina del Norte pagaron más de $720 millones en impuestos federales, estatales y locales en el 2019.

Aunque algunas familias con estatus mixto son elegibles para recibir el Crédito Tributario por Hijos, el Washington Post reportó recientemente que algunas familias que declararon impuestos usando el ITIN no recibieron pagos el 15 de julio. Según el periódico, el IRS reconoció las quejas y dijo que estaban trabajando para corregir el error.

El recibir el Crédito Tributario por Hijos no afectará el estatus migratorio de ninguna persona, según el Center for Law and Social Policy.