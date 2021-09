Una alerta amber fue emitida este jueves por unos hermanos desaparecidos en Arkansas, un niño de 8 años y una niña de 13.

La policía de Malvern dijo que Emmet Jace Scharnett y su hermana, Addison Townsend, fueron vistos por última vez el miércoles en la noche en su casa, alrededor de las 10:30 PM, en Wilson Street.

A través de redes sociales, la policía de Arkansas dijo que los menores estaban asociados a una adulta identificada como Nicole Scharnett, quien sería su madre, con quien se habrían ido en un Mercury Milan SD negro del 2008 con placas #473ZPJ.

Aquí te dejamos la Alerta Amber emitida por un niño de 8 años y una niña de 13 desaparecidos en Arkansas.

🚨🚨ARKANSAS AMBER ALERT🚨🚨

Name: Emmett Scharnett and Addison Townsend

Ages: 7 and 13

Associated Adult: Nicole Scharnett

Vehicle Information: 2008 Black Mercury Milan SD, License Plate #473ZPJ

If you see them, please immediately call Malvern PD @ 501-332-3636. pic.twitter.com/syxCrd8gMX