El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (DFLE) emitió una Alerta Amber este sábado, luego de que 2 niños fueran secuestrados en Deerfield Beach y el sospechoso es un latino.

Las autoridades están buscando a Zaynah Obidy, de 5 años y a Zain Obidy, de 6 años, ambos descritos como niños blancos.

De acuerdo con un comunicado, Zaynah mide 3 pies y 6 pulgadas de alto, pesa 65 libras y tiene el cabello castaño y ojos marrones.

Zain fue descrito de 4 pies de altura, un peso de 90 libras y cabello castaño con ojos marrones.

Las autoridades dijeron que los dos niños fueron vistos por última vez en la cuadra 4400 de Crystal Lake Drive en Deerfield Beach.

El sospechoso de los 2 niños secuestrados en Florida por los que se emitió una Alerta Amber fue descrito por las autoridades como un latino de nombre Max Carias-Carrillo, de 36 años.

Según FDLE, Max tiene ojos cafés, pesa 170 libras y es calvo. En las imágenes que compartieron de él, también se le puede ver con barba, pero sin bigote.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que, de ver al sospechoso, no se le acerquen y llamen a la Oficina del Alguacil del condado de Broward al 954-321-4226 o al 911.

Las autoridades dijeron que el sospechoso y los niños secuestrados podrían estar viajando en un BMW negro del 2011 serie 535 con placas PJH1B.

Please Share!

Updated: A Florida AMBER Alert has been issued for Zaynah Obidy and Zain Obidy last seen in Deerfield Beach. The children may be in the company of Max Carias-Carrilo. DO NOT APPROACH. Call the Broward County Sheriff's Office at 1-954-321-4226 or 911. #FLAMBER. pic.twitter.com/pWjMUcsdG8