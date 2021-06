La piña es una fruta que cuenta con muchos beneficios para la salud. Esta aporta vitamina C y B1, potasio y manganeso, además antioxidantes. La piña está llena de fitonutrientes, así como de la enzima bromelina, que puede ayudar a tener una mejor digestión, proteger contra enfermedades cardiovasculares, apoyar la fertilidad y reducir la inflamación.

Esta dulce fruta ayuda a tener un sistema inmunológico fuerte, aliviar la indigestión y apoyar la salud reproductiva. Otro beneficio es que es un alimento bajo en calorías.

Debido a su alto contenido de vitamina C puede ayudar al cuerpo a combatir el daño de los radicales libres y reducir la inflamación, que se sabe que contribuyen al desarrollo del cáncer.

Estos son los 5 beneficios de consumir piña

1. Es rica en vitamina C y estimula el sistema inmunológico

Una porción de piña ofrece un 131% del valor diario de vitamina C. La vitamina C es ideal para apoyar la función del sistema inmunológico, minimizar la tos, los resfriados y los síntomas de la gripe. Según varios estudios los niños y adultos que consumen frutas con alto contenido de vitamina C con experimentan protección contra infecciones, virales y bacterianas, así como una mayor protección contra el cáncer. La vitamina C también ayuda con problemas de la piel, como quemaduras solares o piel seca e irritada.

2. Tiene un alto contenido de fibra

La piña cuenta con un alto contenido de fibra, lo que ayuda a sentirse lleno con pocas calorías. Además, las frutas con alto contenido de fibra, pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, incluido el cáncer colorrectal. También puede reducir los niveles de glucosa en sangre. Ayudar a prevenir el estreñimiento y promover la regularidad y un tracto digestivo saludable.

3. Puede ayudar a mejorar la fertilidad

Estudios de la Academia de Nutrición y Dietética muestran que comer alimentos ricos en antioxidantes pueden ayudar a prevenir la infertilidad. Dado que los radicales libres pueden dañar el sistema reproductivo, se recomiendan alimentos como la piña para las personas que están tratando de concebir. La piña ofrece antioxidantes como betacaroteno y vitaminas y minerales como el cobre que mejoran la fertilidad tanto masculina como femenina.

4. La piña mejora la salud mental

Los nutrientes y antioxidantes que se encuentran en la piña pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión y ansiedad. Es una buena fuente del aminoácido triptófano, que los estudios demuestran que el cuerpo lo utiliza para producir suficiente serotonina, una de nuestras principales «hormonas de la felicidad». Consumir suficiente cantidad de este aminoácido, además de las vitaminas B, son ideales para tener más energía y producir más hormonas como la serotonina.

5. Reduce la inflamación

La piña tiene la capacidad de ayudar a quienes padecen artritis y dolor en las articulaciones. Esto se debe a la bromelina, que ha demostrado propiedades antiinflamatorias y analgésicas. También es muy útil para tratar lesiones deportivas, incluidos los esguinces, y puede ayudar a contrarrestar el dolor. A menudo se recomienda tomar bromelina antes de las cirugías para acelerar el tiempo de curación y disminuir la inflamación comúnmente asociada con los procedimientos quirúrgicos.

También te puede interesar esto: