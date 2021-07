La empresa Virgin Galactic lanzará a Richard Branson (fundador de la empresa) y a tres empleados de la compañía al borde del espacio este domingo 11 de julio y aquí puedes seguir la transmisión.

Aunque estaba programado para más tarde, la compañía acaba de anunciar que movió el horario debido al clima.

«Nuevo horario. Ve el lanzamiento de la Unity 22 y el livestream hoy a las 7:30 AM (PT), 8:30 AM (MT), 10:30 AM (ET) y 3:30 PM (BST).