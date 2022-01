Una mamá llevó a que revisaran su celular, porque creyó que no servía, ya que sus hijos llevaban cerca de 1 año sin contestarle ni llamarla, pero recibió una triste noticia.

La señora llevó su celular a un centro de reparaciones, donde una primera persona la quiso estafar, pero luego de escuchar su historia, otro trabajador de la zona se ofreció a revisarlo y repararlo gratis.

La mujer le explicó que lo único que quería era hablar con sus hijos y que quería reparar su celular, pues creía que había algo mal con él.

"¿Qué pasa, el celular no sirve? Cómo no me van a hablar mis hijos", se escucha decir a la señora.

El joven sabía que no era un tema del celular, sino simplemente de comunicación con sus hijos.

El joven le pidió a la señora que volviera más tarde y en ese tiempo aprovechó para llamar a uno de sus hijos:

"¿La señora Hernández es su mamá? Me trajo un celular a arreglar que porque no funciona, lo único que quieres es hablar con ustedes, no sé si pueda hacerle ese milagro", se escucha decir al técnico.

Aunque la mamá creía que su celular no servía porque sus hijos no la habían llamado en 1 año, no todo salió mal.

Días después la mujer regresó, pero ya no lo hizo sola, pues regresó junto a uno de sus hijos.

Como recompensa, la mujer decidió comprar un accesorio para el joven que "reparó" su celular.

