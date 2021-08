A solo unos segundos de que llegara el tren, un sujeto no lo pensó dos veces y rescató a un hombre en silla de ruedas que se había caído a las vías del metro de Nueva York (NY).

Las dramáticas imágenes fueron capturas el miércoles en la estación Union Square, de NYC.

Mientras se escuchaba acercarse al tren, el hombre saltó y sujetó a la persona en silla de ruedas, quien, con la ayuda de otros presentes, pudo salir de ahí.

Afortunadamente, el hombre que se bajó a ayudar y quien no ha sido identificado, también logró salir a tiempo con la ayuda de los demás presentes.

La policía le dijo a CBS Nueva York, cuya reportera estaba en el lugar, que el hombre en silla de ruedas fue llevado a un hospital.

Asimismo, CBS NY reportó que el hombre tenía lesiones, pero que ninguna ponía en peligro su vida.

Aquí te dejamos el video del momento en que un sujeto rescató a un hombre en silla de ruedas que había caído a las vías del metro de NY, solo unos segundos antes de que pasara el tren.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH