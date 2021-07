Durante un reciente evento, Mel Gibson y Donald Trump coincidieron y a través de redes sociales se difundió un video del actor saludando al expresidente, razón por la que fue criticado y el material se hizo viral.

Pero no fue un simple saludo, sino que, se puede ver a Mel Gibson poniendo su mano en la cabeza y extendiéndola hacia Trump, como se haría con un oficial de alto mando o alguien a quien se respeta mucho.

El video fue publicado originalmente por The Columbia Bugle, que se reporta es un medio conservador.

En las imágenes, el actor de proyectos como Corazón Valiente, La Pasión de Cristo y Arma Mortal, hace un breve gesto hacia el exprediente, mientras un equipo de seguridad se lleva a Trump.

Además, el video es bastante reciente, durante la pelea entre Conor McGregor y Dustin Poirer, de la UFC 264, el pasado 10 de julio.

Rápidamente el video de Mel Gibson saludando a Donald Trump que se ha hecho viral ha alcanzado casi el millón de reproducciones.

Poco después, The Columbia Bulge mostró más videos e imágenes de Mel Gibson en el evento, confirmando que sí se trataba del actor.

El video original, en la cuenta de TikTok de Omar Raja cuenta con más de 2.7 millones de reproducciones.

Yoooooo!!! Is that Mel Gibson saluting President Trump? #UFC264 pic.twitter.com/QEqa0p2cOn

Cuéntanos qué te parece la acción de Mel Gibson, ya que hubo quien lo aplaudió y quien lo criticó.

En entrevistas, el actor ha señalado que no es políticamente correcto y que no tiene la intención de serlo.

«La corrección política para mí es terrorismo intelectual. Me parece aterrador y no me dejaré intimidar para cambiar de opinión. No todos te amarán todo el tiempo», dijo en una entrevista del año pasado a Fox News.