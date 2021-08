Un video muestra el momento en que una tortuga gigante, que se pensaba era vegetariana, atacó y se comió a un pájaro "bebé" o polluelo, lo que llamó la atención de los investigadores.

Los científicos captaron el momento en video y lo describieron como "horroroso".

Esta observación es la primera documentación de caza deliberada de cualquier especie de tortuga.

La evidencia muestra a una tortuga gigante de Seychelles (Aldabrachelys gigantea) atacando a un polluelo de charrán y persiguiéndolo a lo largo de un tronco.

Luego de cazarlo, la tortuga lo mató y se lo comió. Pero parece que esta no ha sido la única tortuga que ha desarrollado este comportamiento.

Anna Zora, quien es una administradora de conservación en la Isla Frégate, Seychelles, y coautora del estudio, fue quien grabó este incidente.

Zora dijo que el tipo de movimiento de la tortuga indicaba que no era la primera vez que esta tortuga cazaba.

Aquí te dejamos el video de la tortuga gigante atacando y comiéndose un pájaro que ha llamado la atención de las y los investigadores.

Researchers capture on film the unexpected moment when a giant #tortoise – thought to be vegetarian – attacks and eats a tern chick: https://t.co/GsAWXSltRs



Warning: some viewers may find scenes in this film distressing.@Peterhouse_Cam @jstgerlach #Seychelles pic.twitter.com/wOTb7WN9JO