Después de la toma del Talibán de la capital Kabul, miles de personas intentaron escapar de Afganistán incluso abordando los aviones desde el fuselaje.

El Aeropuerto Internacional de Kabul se convirtió en un desastre tras la llegada de los talibanes a la capital, pues tuvo que suspender todos los vuelos comerciales, lo que ocasionó que miles de personas entrarán a las pistas buscando escapar de la ciudad.

Según reportes en la zona, cinco personas murieron debido a las estampidas, intentando ingresar a los aviones que abandonaron el país.

Después que se anunció que se cancelaban los vuelos comerciales por el caos surgido, algunas personas se tomaron del fuselaje de las aeronaves de la fuerza aérea norteamericana cuando estas despegaban y cayeron al suelo cuanto éstas estaban en pleno vuelo.

Absolutely shocking and sad video showing people dropping from the plane.



The people need to return back to their homes and leave the airport.



There are no commercial flights from the airport. pic.twitter.com/3HNJUBCyPe