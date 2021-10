El cáncer de mama en los hombres existe. Es tanto una realidad a pesar de que solo el 1 % del sexo masculino se suma a las estadísticas en Estados Unidos, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

Pero, ese uno de cada 100 casos de cáncer de mama diagnosticados en hombres merece ser considerado.

Octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Las campañas promueven tocarse las glándulas mamarias para detectar este mal de forma temprana, independientemente del género.

Este año una campaña incluye a los hombres: "Tocarte las mamas es vida". Fue creada por la doctora Tania Medina, una cirujana plástica dominicana que está usando su Instagram @drataniamedina para generar conciencia sobre la enfermedad tanto en hombres como en mujeres.

"(El cáncer de mama) es tan frecuente en mujeres que opaca la estadística en hombres", dijo Medina a la AP. "Los hombres nunca están pensando ‘yo voy a tener un cáncer de mama' porque la mama, piensan, es cosa de mujeres. Eso no es así".

Entre otras cosas, “Tocarte las mamas es vida” explica que el cáncer mamario masculino es más común en los hombres mayores, aunque puede manifestarse a cualquier edad.

Entre los signos y síntomas del cáncer de mama masculino está un bulto o engrosamiento indoloro en el tejido mamario; cambios en la piel que cubre la mama, como hoyuelos, arrugas o enrojecimiento; cambios en el pezón, como descamación; un pezón que empieza a hundirse o secreción del pezón.

Los hombres diagnosticados con cáncer de mama en etapa temprana tienen una gran probabilidad de cura.

¿Puede el cáncer de mama ser más mortal en hombres?

Carlos Ponce, el cantante puertoriqueño dice que sí. Ponce, que es parte de la campaña de concientización de Medina, dice que la enfermedad que se puede formar en el tejido mamario, puede ser más mortal en los hombres que en las mujeres. Esto, porque cuando es descubierta en ellos suele encontrarse ya en un estado avanzado.

"Los hombres son un poquito orgullosos, vanidosos, o pensamos que el tema no es relevante y no es el caso", dijo Ponce a The Associated Press en una entrevista reciente. "Nosotros a veces escuchamos la palabra cáncer y si le rehuimos ir al doctor para cualquier cosa, mucho menos para algo que ni siquiera relacionamos con el hombre".

Ponce decidió participar en esta iniciativa porque conoce a Medina, ha trabajado con ella en otras campañas, y le sorprendió oír sobre esta problemática.

“Si yo no tengo esta información, me imagino que no soy el único. Yo creo que hay que hablar de esto”, dijo. “Uno de cada 100 (casos) ... a mí me parece un porcentaje alto”.

La campaña, que se muestra en prensa, televisión, redes sociales y charlas — y que el jueves llegará a Times Square con un video que se exhibirá en varias de sus pantallas — también cuenta con la participación de la periodista Karina Banda, esposa de Ponce, la experta en fitness Ingrid Macher, quien superó cáncer de mama, y el cirujano bariátrico Pablo García.

Finalizará el 30 de octubre con una jornada de mamografías gratuitas en República Dominicana.

