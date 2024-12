Las fiestas pueden estar llenas de tradiciones apreciadas, tiempo con seres queridos y comidas deliciosas. Pero también pueden traer factores de estrés, como dinámicas familiares tensas, la propagación de enfermedades (como la gripe, el virus respiratorio sincitial y el COVID-19), presiones financieras, problemas con los viajes y expectativas no cumplidas, especialmente al verlas a través de las redes sociales.

“Creo que todos sabemos que el estrés puede ser muy perjudicial para la salud”, dice Jennifer Gonzáles, asistente médico de Atrium Health Primary Care Waxhaw Family Medicine.

“A menudo se acumula. Cuando estamos ocupados y estresados, no nos cuidamos a nosotros mismos. El sueño y el ejercicio son generalmente lo primero que dejamos de lado. Luego, tendemos a no comer de manera adecuada, podemos recurrir a cosas como comida chatarra, alcohol y redes sociales, y el problema se agrava. Esto también coincide con la temporada de frío y gripe, y el estrés puede aumentar el riesgo de enfermedades”, añadió.

Junto con esto, Gonzáles ofreció una serie de recomendaciones para navegar las fiestas con menos estrés y más alegría, salud y bienestar.

1. Prioriza el sueño

La falta de sueño puede sabotear incluso los mejores planes de ejercicio y alimentación. No descansar lo suficiente ha demostrado aumentar la hormona del hambre, llamada grelina, y disminuir la hormona de la saciedad, llamada leptina, lo que hace más difícil tomar decisiones alimenticias saludables. Además, si estás cansado, es probable que seas menos activo y más susceptible al estrés y las enfermedades.

2. Enfócate en la consistencia, no en la perfección

Si deseas manejar el estrés y tomar decisiones saludables durante las fiestas y más allá, es hora de dejar atrás la mentalidad del “todo o nada”. En lugar de eso, Gonzáles recomienda determinar el mínimo esfuerzo que puedas hacer de manera constante para mejorar tu salud, tanto mental como físicamente.

“El buen sueño, una rutina mínima de ejercicio e intentar comer una dieta equilibrada son pilares para mí… Soy una persona mucho más agradable, feliz y fácil de estar cerca cuando hago ejercicio regularmente, así que trato de bloquear algo de ejercicio casi todos los días, incluso si solo son 15 o 20 minutos”, dice Gonzáles.

Por ejemplo, tal vez no tengas tiempo para caminar todos los días durante 30 minutos como sueles hacer, pero puedes caminar durante 15 minutos la mayoría de los días.

“Concédele enfoque a lo que puedes hacer cuando tu vida se pone agitada”, dice. “Algo siempre es mejor que nada”.

3. Haz varias tareas a la vez de manera divertida y saludable

Gonzáles sugiere combinar actividades, como socializar y hacer ejercicio o hacer mandados, para aprovechar al máximo tu tiempo.

“En lugar de otro evento que gire en torno a la comida y el alcohol, invita a un grupo de amigos a caminar por un sendero o hacer mandados juntos mientras te pones al día y charlas. En lugar de hacer todas tus compras en línea, considera ir al centro comercial un poco antes de que lleguen las multitudes y también aprovechar para caminar”. explicó

4. No olvides practicar el autocuidado

Ya has escuchado la frase: “No puedes dar de lo que no tienes”. Para presentarte como tu mejor versión esta temporada navideña, toma tiempo para el autocuidado, ya sea una manicura, un almuerzo con un amigo, cinco minutos para escribir en un diario de gratitud o unos momentos para disfrutar de tu café caliente por la mañana.

“En mi familia, recientemente comenzamos una nueva tradición en la que, cada día, cada persona elige una o dos cosas por las que está agradecida y las escribimos en una calabaza decorativa. Es muy útil pensar en las pequeñas alegrías de la vida cuando las cosas son caóticas y estresantes”, indicó.

5. Establece límites en el uso de redes sociales

Establecer límites en tu tiempo en las redes sociales puede ayudarte a evitar comparar tu vida (y tu experiencia navideña) con la de los demás. También tendrás más tiempo para actividades que mejoran tu vida, cómo hacer ejercicio, preparar las comidas, jugar en familia o pasear para ver las luces navideñas.

6. Presta atención a tu alimentación

Prueba estos consejos para comer de forma más consciente y sentirte mejor durante las fiestas:

Prioriza proteínas, grasas y fibra para mantenerte saciado y equilibrar tu azúcar en sangre durante el día.

para mantenerte saciado y equilibrar tu azúcar en sangre durante el día. Come un desayuno rico en proteínas y fibra para sentirte con energía por la mañana.

para sentirte con energía por la mañana. Concédele enfoque a los alimentos que más disfrutes . Si no te gusta algo en el buffet, déjalo. Si comienzas a comer algo y no te gusta el sabor, puedes dejar de comerlo.

. Si no te gusta algo en el buffet, déjalo. Si comienzas a comer algo y no te gusta el sabor, puedes dejar de comerlo. Lleva un aperitivo o acompañante saludable a una reunión para asegurarte de tener algo saludable para comer junto al resto de la comida.

a una reunión para asegurarte de tener algo saludable para comer junto al resto de la comida. Disfruta de la comida y come lo que te guste prestando atención a tus señales de hambre y saciedad.

prestando atención a tus señales de hambre y saciedad. Planea con antelación antes de una fiesta y decide cuántas bebidas alcohólicas consumirás, si es que decides tomar alguna. Alterna las bebidas alcohólicas con agua para mantenerte hidratado.

7. Enfócate en lo más importante

Puedes crear tus propias tradiciones y establecer límites en esta temporada navideña.

“No hay reglas… No hay una forma correcta o incorrecta de disfrutar las fiestas. Piensa en lo que es más importante para ti y tu familia y enfócate en esas cosas. No tienes que apuntarte a tres ventas de pasteles, decorar galletas con los niños, hacer una casa de jengibre, decorar adornos, asistir a todas las funciones de Santa, asistir a todos los eventos navideños a los que te inviten, decorar el árbol y la casa, o ser el anfitrión de una fiesta navideña. Olvida los ‘deberías’ y enfócate en lo que realmente es importante para ti”.

8. Busca apoyo

Las fiestas pueden ser un momento de ansiedad, depresión y duelo para muchas personas. Si notas que el estrés, la depresión o la ansiedad afectan tu vida diaria durante dos semanas o más, habla con tu proveedor de atención primaria o un profesional de salud mental con licencia para recibir apoyo.

Esta historia fue producida mediante una colaboración entre Atrium Health y La Noticia. Puedes leerla en inglés en el siguiente enlace. This story is available in English.

