Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró este viernes que la variante delta del COVID-19 es la más contagiosa hasta el momento y ya se encuentra en al menos 85 países.

Adhanom agregó que la falta de vacunas en países subdesarrollados está incrementando la transmisión de la variante.

“Ellos estaban decepcionados porque no tienen vacunas para distribuir”, dijo, y aprovechó para criticar a los países desarrollados que no comparten la vacuna. “Si no hay vacunas, ¿qué compartes?”.

El director señaló que la comunidad mundial está cometiendo los mismo errores que hubo durante la crisis del sida y la fiebre porcina: las vacunas llegaron a los países pobres una vez que ya se había terminado la pandemia.

“Tomó 10 años (para que los medicamentos antirretrovirales) llegasen a los países de bajos ingresos después (de que el VIH) ya era rampante en los países de altos ingresos. ¿Queremos repetir la misma cosa?”.

Los esfuerzos de COVAX -gestión respaldada por la ONU- no han sido suficientes para poder llevar vacunas a todos los países pobres. Su mayor proveedor no planea distribuir dosis hasta finales de este año y las vacunas prometidas por países como Estados Unidos e Inglaterra parecen muy lejanas.

“Tenemos a través de COVAX este mes cero dosis de la vacuna de AstraZeneca, cero dosis de la vacuna de Pfizer, cero dosis de la vacuna (de Johnson & Johnson). Cada uno de nuestros proveedores no puede suministrar durante este período porque otros están solicitando esos productos, otros que están vacunando a poblaciones muy jóvenes que no están en riesgo”, reconoció el doctor Bruce Aylward, un alto asesor del director de la OMS.

Funcionarios de la OMS temen que conforme se levanten las restricciones en países con altos índices de vacunación, los contagios tiendan a aumentar.

“La situación global es increíblemente frágil”, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la campaña de la OMS para el combate al COVID-19.

“La variante delta, el virus, seguirá evolucionando. En estos momentos nuestras medidas de salud pública y distanciamiento social funcionan, nuestras vacunas funcionan, nuestros diagnósticos funcionan, nuestra terapéutica funciona. Pero podría llegar el momento en que este virus evolucione y estas medidas para contrarrestarlo no lo hagan”, aseveró Van Kerkhove.