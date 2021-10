HBO Max reveló el épico primer trailer de La Casa del Dragón (House of the Dragon), la esperada serie que explica lo que ocurrió en Juego de Tronos (Games of Thrones).

Aprovechando el lanzamiento de HBO Max Europa se hizo oficial el teaser oficial que muestra parte de lo que será House Of The Dragon, una precuela de Game Of Thrones.

La serie se basa en la novela "Fuego y sangre", escrita por George R.R. Martin cuya primera entrega se publicó en 2018, pero aún falta una segunda de la cual no hay información.

House of the Dragon transcurre 200 años antes de lo que fue la guerra por el trono de hierro en Juego de Tronos (Games of Thrones). Los eventos tienen a la Casa Targaryen como la principal y cómo Viserys (Paddy Considine) tiene problemas para ocupar el ansiado trono.

Se sabe que habrá alrededor de 17 dragones protagonistas en la serie.

Mira el tráiler de House of the Dragon:

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

"Los sueños no nos hicieron reyes. Los dragones lo hicieron". @HBO serie original #HouseoftheDragon viene a @HBOMax en 2022. #HBOMaxEurope

Al final del teaser se puede ver el emblema de la casa Targaryen envuelto en fuego y anunciando que será el año 2022 cuando estará al aire.

Se sabe que el rodaje comenzó a inicios de este 2021 y que hay un gran avance de lo que será la serie.

El elenco tendrá figuras como Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D'Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Príncipe Daemon Targaryen), entre otros.

