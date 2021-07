Tom Brady ha sido acusado de ser partidario de algunas políticas de Donald Trump y aunque no ha hecho públicas sus intenciones partidistas, el QB de los Tampa Bay Buccaneers no verá al ex presidente en la Casa Blanca en esta ocasión.

Tom Brady y Buccaneers visitarán a Joe Biden en la Casa Blanca

Ahora, será Joe Biden quien recibirá a Tom Brady y los Buccaneers en la residencia oficial, luego de haber obtenido el título de la NFL en un partido donde el QB demostró ser el mejor de todos los tiempos.

Será el próximo martes cuando Brady y los Buccaneers visiten a Joe Biden, y será previo al inicio de los entrenamientos del equipo para encarar la próxima temporada regular.

Recordemos que Tampa Bay ganó el Super Bowl LV en febrero al derrotar a los Kansas City Chiefs por 31-9, gracias a otra gran actuación de Tom Brady, el máximo ganador de la historia, con siete títulos de la NFL.

Algunos equipos declinaron la invitación de Donald Trump

Biden reanudó la tradición de recibir en la Casa Blanca a los equipos campeones, visitas que se habían vuelto esporádicas durante la presidencia de Donald Trump, ya que hubo equipos que declinaron la invitación.

Semanas atrás, Biden recibió en la Casa Blanca a Los Angeles Dodgers, Campeones de las Grandes Ligas de beisbol (MLB).