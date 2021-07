A través de la cuenta Chaplin Show este grupo impuso un pegajoso ritmo de cumbia en TikTok para promover la vacunación con música y humor.

Los Ángeles Chaplines son de Bolivia y traen una divertida réplica de los mexicanos Los Ángeles Azules. Con una cumbia de unos tres minutos versionaron la canción "17 años" para mostrar los beneficios de la vacunación. Eso sí, la titularon "18 años" para hacer referencia a la edad que les permite recibir la inmunización de la mayoría de las vacunas anti COVID-19.

La canción es escrita por Ian Vega, vocalista de los Ángeles Chaplines. En la interpretación lo acompaña el conjunto que completan Carlos Landívar, José Antonio Flores, Cristhian Valverde, Yoel Clinton Velez y Andrés Salvatierra.

Rápidamente una versión corta en TikTok está superando los 2 millones de reproducciones. Escúchala! Tal vez te haga cambiar de opinión y decidas vacunarte si no lo has hecho.

Chaplin Show promueve vacunación en TikTok y otras redes sociales

También en Youtube y Facebook está arrasando la canción que completa tiene algunos fragmentos para destacar la diversidad de vacunas:

Amigo sabés, me acabo de vacunar, me duele mi brazo y me siento algo extraño. Tengo 18 y ya lo pude hacer, estoy más tranquilo, ya lo estaba esperando. Amigo sabés, me acabo de proteger, hice la fila y por fin me vacunaron. Esta vacuna que tanto esperé, porque soy mayor de 18 años. Se puso la china (se achicó su ojo), se puso la Pfizer, (ya se siente gringo), se puso la rusa (ya se siente choco, se siente Putin). Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer, ¿cuál duele más?. Hay Astrazeneca y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar. Estoy protegido y ya puedo bailar. No había sentido sensación así en mi vida, así en mi vida. La vacunación, la vacunación..."

