Esta mañana se reportó que dos oficiales fueron heridos en un altercado en Security Square Mall, en Baltimore, por eso te decimos si hubo un tiroteo.

La Policía del Condado de Baltimore dio a conocer, alrededor de las 9:15 AM, que dos agentes de la ley habían recibido disparos, como resultado de un tiroteo que estaba activo, y que un sospechoso había sido trasladado al hospital.

El Departamento de Policía del Condado de Baltimore informó que los policías recibieron heridas que no ponene en peligro sus vidas.

Más adelante, en una actualización a las 10:03 AM, los oficiales informaron que el sospechoso involucrado en el tiroteo en el estacionamiento del Security Square Mall murió.

