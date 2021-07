A pesar del debilitamiento de la tormenta tropical Elsa, las fuertes lluvias, los fuertes vientos y las posibles inundaciones representan peligros potenciales para los automovilistas en Carolina del Norte.

«Detrás del volante es el último lugar donde debe estar durante el clima severo,” dijo Tiffany Wright, Directora de Asuntos Públicos de AAA. “Conducir en condiciones climáticas adversas pone en peligro la vida tanto de usted como de los socorristas que podrían necesitar acudir a su rescate. Si no tiene que conducir, quédese en casa.”

Peligros potenciales durante la tormenta tropical Elsa

AAA está brindando consejos para ayudar a las personas en Carolina del Norte y Carolina del Sur antes y durante la tormenta.

Consejos de AAA para conducir en carreteras mojadas:

Desacelerar

Aumente su distancia de seguimiento

su distancia de seguimiento Enciende tus faros

tus faros Apaga las luces de emergencia

las de emergencia Evite usar el control de crucero

usar el control de crucero Si hay poca visibilidad, diríjase a un lugar seguro y espere a que disminuya la lluvia.

a que disminuya la lluvia. Evite las áreas inundadas

«El hecho de que el agua no corra no significa que no sea una amenaza,” dijo Wright. «El agua estancada puede ser muy peligrosa, porque nunca se sabe qué tan profunda es el agua o por qué podría estar conduciendo.”

Además de enfrentarse a condiciones de conducción peligrosas, los propietarios también deben prepararse para posibles impactos. AAA insta a los residentes, especialmente a los que se encuentran a lo largo de la costa, a asegurar sus hogares y prestar atención a las advertencias de las autoridades locales.

Qué pueden hacer los residentes ahora:

Desarrollar un plan de evacuación con múltiples destinos.

con múltiples destinos. Recopile y proteja documentos y registros críticos

y registros críticos Prepare su casa , inspeccione su techo y pode árboles y arbustos

, inspeccione su techo y pode árboles y arbustos Almacene alimentos, agua y suministros de emergencia durante al menos 3 días

durante al menos 3 días Regístrese para recibir alertas y advertencias meteorológicas locales

Es demasiado tarde para obtener un seguro contra inundaciones

El potencial de lluvias intensas genera preocupaciones sobre inundaciones residenciales. Debido a un período de espera de 30 días, es demasiado tarde para comprar un seguro contra inundaciones para esta tormenta. Sin embargo, hay algunas cosas que puede hacer ahora para proteger sus hogares de posibles crecidas de agua.

Coloque láminas de plástico y bolsas de arena en las aberturas de las puertas .

. Compruebe y selle las aberturas en el techo, las ventanas y las puertas.

Limpiar los escombros de canalones, desagües y bajantes.

