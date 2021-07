La serie de conciertos Creative Greensboro’s Music for a Sunday Evening in the Park (MUSEP) reanudará los conciertos en persona para su 42a temporada cada domingo, 8 de agosto al 29 de agosto, a las 6 p.m., en el White Oak Amphitheatre, 2411 W. Gate City Blvd. Greensboro, Carolina del Norte 27403.

Los asistentes al concierto verán y escucharán algunos de sus géneros favoritos desde hace mucho tiempo, incluyendo a Sweet Dreams y Doby. Varios actos musicales harán su debut en MUSEP este verano, incluyendo Lorena Guillén Tango Ensemble y Soultrii.

“Greensboro ama la música en vivo y la unión de la comunidad que ocurre cuando la experimentamos juntos”, dijo Ryan Deal, director de economía creativa de la ciudad, quien dirige Creative Greensboro.

“Después de más de un año de programación virtual, estamos encantados de volver a los eventos en vivo y en persona. Si bien la planificación en torno a los impactos persistentes de la pandemia significó que la serie en persona de este verano sea más corta de lo habitual y todas en el mismo lugar, la gente puede esperar ver un regreso a un verano completo de conciertos en espacios al aire libre en toda la ciudad el próximo año. ″ él concluye.

Conciertos MUSEP

8 de agosto: Cory Luetjen & the Travelling Blues Band y Sweet Dreams

15 de agosto: Lorena Guillén Tango Ensemble y The All Band

22 de agosto: Doby y Shelia Star Productions

29 de agosto: Soultrii y Farewell Friend

(The All band / ALLL Entertainment Group)

(Cory Luetjen & the Travelling Blues Band / Cory Luetjen & the Travelling Blues Band) The All Band dará su concierto el 15 de agosto junto a Lorena Guillén Tango Ensemble y Cory Luetjen & the Travelling Blues Band el 8 de agosto

El estacionamiento gratuito estará disponible para los conciertos de White Oak, y los invitados podrán traer comida. Las bebidas alcohólicas estarán disponibles para su compra en el lugar.

Fundada en 2019, Creative Greensboro brinda apoyo, garantiza el acceso y genera conciencia sobre la comunidad creativa de Greensboro. A través de una variedad de programas, servicios y asociaciones, Creative Greensboro apoya el desarrollo de una ciudad vibrante. La serie MUSEP es presentada por Creative Greensboro y patrocinado por UNCG, Moore Music, Fox8 y White Oak Amphitheatre.