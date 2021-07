Los conciertos regresan este verano en Charlotte después de un año por la pandemia. A continuación se muestra una lista de conciertos al aire libre gratuitos en la zona.

Serie de conciertos al aire libre de South Charlotte y East Charlotte

Disfrute música en vivo, comida y bebidas en Party at the Park en Mint Museum Randolph

Cuándo: Cada último domingo del mes hasta noviembre de 2021

Hora: 1 p.m. a 5 p.m.

Dónde: Mint Museum Randolph, 2730 Randolph Road

Conciertos en Midtown

Disfrute de una comida mientras contempla Little Sugar Creek Greenway desde el patio, donde habrá actuaciones acústicas.

Qué: Música en el Met

Cuándo: Todos los jueves hasta el 9 de septiembre de 2021

Hora: 6 p.m. a 9 p.m.

Dónde: Metropolitan, 1111 Metropolitan Avenue, Charlotte

Actividades en Mint Hill

Disfrute de la Noche de diversión familiar con música en vivo y actividades divertidas para los niños en Mint Hill Family Fun Night.

Cuándo: Cada segundo sábado del mes de junio a septiembre

Hora: 6:30 p.m.

Dónde: Mint Hill Veterans Park, 8850 Fairview Road,Mint Hill

Actividades en Ballantyne

Traiga su silla de jardín o manta y disfrute de este servicio por orden de llegada serie de conciertos.

Qué: Music on the Green en Promenade on Providence

Cuándo: Todos los viernes y sábados desde el 30 de julio hasta el 25 de septiembre

Hora: 7 p.m a 10 p.m

Dónde: Promenade on Providence, 10844 Providence Road

Conciertos en West y Southwest Charlotte

River Jam es un evento gratuito, pero el estacionamiento cuesta $ 6.

Qué: River Jam

Cuándo: Todos los jueves, viernes y sábados, del 6 de mayo al 30 de septiembre de 2021

Hora: 7 p.m. a 10 p.m.

Dónde: US National Whitewater Center, 5000 Whitewater Center Parkway, Charlotte