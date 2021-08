El director de Myers Park High, Mark Bosco, fue suspendido, mientras se lleva a cabo una investigación por agresión sexual en la escuela.

Esto, luego de quejas de estudiantes, quienes señalaron que la institución manejó mal los informes anteriores de agresión y acoso sexual.

Las escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS), enviaron un comunicado a las familias de Myers Park High anunciando la suspensión de Bosco.

CMS también informó que pronto se volverán a comunicar con las familias y que un director interino será designado próximamente.

Breaking: Myers Park principal Mark Bosco has been suspended. Email sent in the past hour, while I’ve been in an interview pic.twitter.com/3MRvXXBDYl