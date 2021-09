Steve, de Las Pistas de Blue sorprendió a sus seguidores, luego de mostrar cómo luce actualmente y es que el personaje regresó para celebrar los 25 años del programa de Nickelodeon y dejó un tierno mensaje para sus seguidores.

Nickelodeon Jr compartió un video de Steve, en el que cuenta los desafíos de ser adulto y lo que ha hecho desde que dejó el programa.

Además, consciente de que los niños que vieron la caricatura también han crecido y ahora son adultos, el conductor dio un mensaje que te hará llorar:

"Sé que lo sabes y quiero decirte que no podría haber hecho nada de eso sin tu ayuda y, de hecho, todo con lo que me ayudaste cuando eras más joven, me sigue ayudando hoy , justo ahora, y es súper cool", aseguró Steve.

Steve Burns, el nombre del actor que dio vida a Steve, recordó que su personaje se fue del programa para estudiar la universidad y seguir con sus sueños, lo que aseguró ha logrado totalmente.

Sin duda el mensaje fue un gran gesto para todas las y los fans del programa.

Steve Burns fue el conductor principal del programa, desde su estreno en 1996, hasta el 2006, cuando salió para dar paso a una nueva generación.

Aquí te dejamos el video con el que Steve, de Las Pistas de Blue, regresó con un tierno mensaje.

So about that time Steve went off to college… #BluesClues25 pic.twitter.com/O8NOM2eRjy