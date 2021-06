Sr. presidente: No todos los latinos son indocumentados

Para el presidente Joe Biden las desalentadoras bajas cifras de latinos vacunados contra el COVID-19 tienen un motivo: El miedo a la deportación. Así lo expresó el 24 de junio durante su visita a Carolina del Norte para promover la vacuna. Biden se equivoca.

El presidente trataba de explicar por qué no se llegaría a la meta propuesta por su administración de vacunar al 75 % de la población para el 4 de julio. El primer mandatario afirmó que las personas “latinx” (un término que no es aceptado ampliamente entre los latinos que hablan español) se han puesto menos la vacuna porque, según dijo, “les preocupa que los vacunen y los deporten”.

No todos los latinos son indocumentados

Las generalizaciones no solo son hirientes sino que además dan paso a la gestación de prejuicios. En Estados Unidos viven alrededor de 60 millones de latinos, evidentemente no todos son indocumentados. En el país se estima que hay cerca 10 millones de indocumentados, evidentemente no todos son latinos.

Pero más allá de las odiosas generalizaciones de Biden, si no es el miedo a las deportaciones, entonces ¿por qué hay tan pocos latinos vacunados contra el COVID-19 en el país?

Partamos de un principio de salud pública: La pandemia del coronavirus ha traído dolorosas secuelas en lo humano, social y económico. La mejor forma de vencer esta plaga es con la vacuna (tal y cómo sucedió en el pasado con la viruela, el sarampión y otras enfermedades).

En Carolina del Norte, hasta el 21 de junio, solo el 36 % de los latinos que se pudieron haber vacunado lo han hecho, según datos compilados por la Kaiser Family Foundation. ¿A qué se debe esto?

¿Por qué hay tan pocos latinos vacunados?

Como todo fenómeno social, no existe una sola respuesta y múltiples variables están en juego, sin embargo, se ha convertido en un cliché escuchar de líderes comunitarios excusar la baja participación de la comunidad con el argumento de los latinos no se vacunan porque tienen “miedo”.

Es verdad que se percibe una desconfianza generalizada en esta comunidad en contra de las figuras de autoridad, quizá entendida por décadas de políticas antiinmigrantes, como el programa de deportación de la cárceles locales 287(g), o los cuatro largos años de la administración Trump.

También es cierto que muchas personas de esta comunidad, especialmente en áreas rurales, tienen grandes desafíos para movilizarse, pero podemos citar otras explicaciones que van más allá del miedo.

Menos excusas y más acción

Existe una evidente falta de sensibilidad cultural y social gubernamental para llegar a esta comunidad, es decir, son muy pocas las instituciones que invierten tiempo y esfuerzo en visitar los vecindarios, iglesias o ligas deportivas en dónde están los latinos.

Es en el mejor interés de nuestra salud pública que todos estemos vacunados contra el COVID-19 y, si los latinos no van a los sitios de vacunación masiva, sea por la razón que fuere, es hora de que los funcionarios públicos preparen clínicas móviles para vacunar en los lugares en donde está esta comunidad.

Sr. presidente: No todos los latinos tienen miedo de ser deportados. Su administración todavía tiene mucho trabajo por hacer para alcanzar a esta comunidad.

Por otro lado, igualmente es importante dejar de lado el rol pasivo que tienen muchos latinos y que asumamos nuestra responsabilidad individual.

Si aún no se ha vacunado, deje las excusas de lado, vacunarse contra el COVID-19 es una acción valiente que va en beneficio de nuestras comunidades y, de nuestras familias.