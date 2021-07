Soundmojis es la nueva palabra que deberemos aprender, pues Facebook anunció que incorporará emojis con sonido para Messenger, su aplicación de mensajes.

Claro que esto no es precisamente nuevo, pues recordarás que justo en Messenger, la aplicación donde todos se conectaban para platicar (mucho antes de WhatsApp e incluso de muchos celulares), una de las características eran los emojis animados con sonidos.

De acuerdo con un video publicado, emojis como el de aplausos o risas ahora podrán escucharse en la conversación.

¿Cómo enviar los soundmojis, emojis con sonido, la nueva función de Facebook para Messenger?

Para hacer uso de esta nueva función, solo debes abrir tu aplicación de Messenger, una vez que estés dentro de una conversación, selecciona la carita, entre la casilla de texto y el botón de like.

Ya que le hayas dado clic a la carita, te aparecerá al lado un ícono con una bocina. Selecciona la bocina, explora los soundmojis disponibles y manda el que más te guste.

El del sol tiene una voz con ritmo que dice "good morning", la carita con lentes reproduce la canción "Finesse" de Bruno Mars y la palomita verde "Thank You Next" de Ariana Grande.

Con esta nueva función, también podrás acceder a sonidos de grillos, cabras, violín, pedos e incluso sonidos virales de TikTok.

¿Crees que esto aporte a tus conversaciones o es simplemente una estrategia para apelar a la nostalgia?

Aquí te dejamos el video con el que Facebook anunció que incorporará los Soundmojis, los emojis con sonido a Messenger.

