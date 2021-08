Un edificio de departamentos, de 3 pisos, en Fayetteville, se incendió este sábado por la mañana, alrededor de las 5:00 AM, de acuerdo con las autoridades.

Según los reportes, el complejo habitacional está ubicado en King Cross, en Ivanhoe Court y los bomberos trabajaron las primeras horas de la madrugada para combatir el incendio.

A través de Twitter, algunos usuarios compartieron imágenes del incidente.

Middle of the night fire still burning at Fayetteville NC apartment complex.. my granddaughters.. she’s ok this is across her parking lot. pic.twitter.com/i5b2DuykDA