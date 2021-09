Aunque el "influencer" Ricardo Arturo González, mejor conocido como "Rix" se declaró culpable por agresión sexual contra la "youtuber" Nath Campos, fue liberado por las autoridades de la Ciudad de México.

Un juez concedió la libertad a Rix, esto después de que el pasado 1 de septiembre aceptará su responsabilidad en el intento de violación contra la youtuber. Fue así que este 9 de septiembre salió del Reclusorio Oriente, donde fue ingresado el 25 de febrero.

Al Ricardo González se le había dictado sentencia de tres años y 20 días de cárcel por aceptar su culpabilidad. Sin embargo, esto fue modificado por una multa de 30,000 pesos ($1,500), además de el reparar el daño moral, además de la suspensión de sus derechos políticos. También se le registró como agresor sexual.

Para proteger a la víctima, se impuso una medida de restricción, la cual le impide acercarse a Nath, su domicilio, su trabajo o lugar de estudios, además de ser monitoreado por las autoridades.

Nath negó que se le diera dinero y éste fue dado a asociaciones civiles.

Según la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega, quien acompañó a Nath en todo el proceso, la liberación es por el Código Penal de la Ciudad e México, el cual permitió que esto sucediera.

"El delito fue violación equiparada agravada en grado de tentativa, ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo penetración, no hubo una violación, perdón que lo haga explícito pero intentaré ser lo más clara posible. Él fue declarado culpable , punto número 1 porque aceptó lo que hizo, aceptó los hechos y 2 por los elementos de prueba que existen en la carpeta de investigación, o sea está claro que él es culpable, lo aceptó ante el juez, y se le puso una pena de 3 años ''.

Sin embargo, la abogada mostró su indignación con que se permitiera la liberación por solo 30,000 pesos.

"Hay indignación, sí, así funciona nuestro código penal. Es culpable, sí. No sale libre, pudiera salir de la cárcel. No está fuera según la información que tenemos, ¿puede salir?, sí. Pero sale con antecedentes penales ya que es culpable. Va a tener que cumplir esta condena como dicte un juez, nosotros no tenemos idea de como vayan a proceder las autoridades… No está libre de culpa, no va a pagar por lo que hizo y los 30 000 pesos no son de fianza, son una fianza pero por sustitución. Es un beneficio que tiene por primodelincuente''.