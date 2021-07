Se define infidelidad como cualquier relación o vínculo emocional con una tercera persona cuando existe una relación de compromiso entre dos personas. Especialmente, cuando hay unos entendidos entre ambas partes de que desean tener una relación monógama, es decir una relación exclusiva entre dos.

¿De qué manera puedo ser infiel?

La infidelidad usualmente se asocia cuando se mantiene una relación física con una tercera persona, sin el consentimiento de su pareja. Sin embargo, antes de que ocurra una infidelidad a nivel físico, puede ocurrir una infidelidad emocional.

En la infidelidad emocional, no hay necesariamente una interacción física (ej. caricias, intimidad sexual), pero hay una conexión emocional. Es decir, invierte tiempo para hablar y conectarse con esa otra persona. Esta conexión emocional puede fácilmente pasar a una infidelidad física.

Por otro lado, hay personas que fantasean en sus pensamientos con estar con otra persona, pero no lo llevan a cabo, ni hacen una conexión emocional. En este caso en particular, no es considerado una infidelidad pero es una zona de peligro que necesitas atender.

¿Cómo se llega a la infidelidad?

No necesariamente hay una planificación previa hacia la infidelidad, sino que más bien se van juntando circunstancias que pueden crear zonas de peligro. Es por eso importante poder identificar cuáles son esas prácticas o situaciones que pueden poner en riesgo una relación de compromiso.

Situaciones de alto riesgo

Algunas situaciones de alto riesgo y que pudiera promover un terreno fértil para la infidelidad son:

Mantener una relación de amistad con alguien que le atrae físicamente.

con alguien que le atrae físicamente. Buscar consuelo en otra persona cuando tiene problemas con su pareja.

cuando tiene problemas con su pareja. Establecer amistades que pudieran ser solo de su interés en redes sociales .

que pudieran ser solo de su . Pasar mucho tiempo junto con una persona que pudiera ser de su interés.

Estas situaciones pudieran crear un ambiente peligroso, especialmente si está teniendo problemas con su pareja.

¿Cómo evitar llegar a la infidelidad?

Mantener una conexión emocional con su pareja .

. Mantener intimidad sexual en la cual ambas partes sientan que sus necesidades están siendo cubiertas.

Pasar tiempo con su pareja , en adición al tiempo que pasan en familia con los hijos .

, en adición al tiempo que pasan en . Mantener una comunicación abierta con su pareja .

. Buscar ayuda profesional si están pasando por problemas de pareja que no pueden manejar por su cuenta.

Una relación extra-marital no va a solucionar los problemas que está manejando con su pareja. Por lo contrario, la infidelidad crea una mayor complejidad a su vida, produciendo dolor a las personas involucradas. Una nueva relación no se comienza hasta que se ha cerrado la relación anterior. Recuerden que esta información no sustituye una consulta con un profesional de la salud emocional. Para mayor información pueden llamar al 984-974-3795.