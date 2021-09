La Iglesia Católica está convulsionada sobre las recientes declaraciones de obispos estadounidenses que pretenden negar la Comunión a políticos con posturas en favor del aborto.

El Papa, como máxima autoridad del Vaticano expresó un par de ideas por las que organizaciones como Catholics for Choice se pronunciaron.

¿Se puede negar la comunión a los políticos pro aborto?

Francisco dijo que los obispos católicos deben tratar a los políticos que apoyan el aborto con “compasión y ternura”, no con censura. Advirtió que no deben dejar que la política intervenga en la cuestión de si esos políticos deben recibir la comunión o no.

Esta postura fue celebrada por la presidenta de Catholics for Choice, Jamie L. Manson:

"El Papa Francisco debe ser elogiado por señalar que los obispos y sacerdotes deben ser pastores en lugar de políticos, y recordarles que 'la Comunión no es un premio para los perfectos' sino un regalo de Jesús. Como personas católicas, creemos que el mensaje central de nuestra fe se puede encontrar en el mandato de Jesús de 'amarnos los unos a los otros', y Jesús dio la bienvenida a todos a su mesa, sin preguntas ni pruebas de ortodoxia. Los obispos católicos de los Estados Unidos deberían seguir el ejemplo del Papa, que nunca le ha negado la Comunión a nadie. Y abandonar su impía cruzada para convertir la Eucaristía en un arma contra el presidente Biden y otras personas católicas pro-elección".

El aborto es un homicidio, dijo el Papa

En contraste con sus declaraciones iniciales, el Papa Francisco dijo sin embargo que el aborto es un “homicidio”. Y que, por tanto, los sacerdotes católicos no pueden dar la eucaristía a alguien que no está en comunión con la Iglesia. Citó que ese sería el caso de un judío, de alguien que no está bautizado o de quien se ha apartado de la Iglesia.

Ante esas palabras Catholics for Choice también tomó postura:

"Nos decepcionó escuchar al Papa Francisco usar palabras profundamente estigmatizantes sobre el aborto, llamándolo 'homicidio'. Le imploramos al Papa que tenga en cuenta que algunos de los teólogos más importantes a lo largo de la historia de la Iglesia, incluidos San Agustín y Santo Tomás de Aquino, apoyaron el aborto como una opción moral dentro del primer trimestre. Pero lo que es más importante, le rogamos que recuerde que, en los Estados Unidos, una de cada cuatro mujeres tiene un aborto. Usar el lenguaje del asesinato no solo es exagerado y poco científico, sino que también crea una profunda vergüenza entre las personas de fe que han necesitado o elegido la atención del aborto. Este tipo de condenas no son consistentes con la 'cultura del encuentro' que él ha pedido dentro de la iglesia".

Catholics for Choice recordó que "el acceso al aborto es una cuestión de equidad y justicia, especialmente para las personas marginalizadas".

Asimismo, expresó que "la mayoría de las personas católicas estadounidenses apoyan el derecho al aborto", usando la buena conciencia y gracias a la fe.