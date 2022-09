En septiembre, Asheville tendrá una serie de conciertos de primer nivel, por lo que el público espera ansioso a artistas como UB40, Interpol, Spoon y muchos más grupos que estarán presentes en diversos escenarios.

¿Dónde se presentará UB40 en Asheville?

Una noche al aire libre llena de reggae está programada para el 4 de septiembre en Salvage Station, cuando cuatro de los mayores creadores de éxitos del género suban al escenario.

El Bigga Baggariddim Tour comenzará a las 6 p.m. en el recinto y habrá decenas de éxitos para que los amantes del reggae las canten.

Encabezando la noche está UB40, el acto de pop-reggae inglés que convirtió una canción de Neil Diamond en un éxito mundial.

Cabe recordar que Neil Diamond lanzó "Red Red Wine" en 1967 como un sencillo que alcanzó el puesto 68 en las listas, pero UB40 le puso un toque único a la canción y alcanzó el número 1 en las listas en 1988.

¿Cuál será el costo para el concierto de UB 40 en Asheville?

Otros éxitos de la banda incluyen una versión de "I Got You, Babe" con Chrissie Hynde, "(I Can't Help) Falling in Love With You", "The Way You Do The Things You Do" y "Here I Am (Ven y llévame)”.

También en el cartel están The Original Wailers, Big Mountain y Maxi Priest. El guitarrista Al Anderson es el único miembro de la formación de Bob Marley de mediados de la década de 1970.

Los boletos costarán desde $129 hasta $188, por lo que se pide al público anticipar sus entradas. Salvage Station se localiza en 468 Riverside Dr, Asheville, NC 28801.

¿Dónde se presentarán Spoon e Interpol en Asheville?

Spoon e Interpol, dos bandas que se consideran parte del revival post punk traerán muchos riffs de guitarra y tambores pesados ​​a Rabbit Rabbit.

Spoon e Interpol actuarán en el lugar al aire libre a las 6 p.m. el próximo 3 de septiembre e interpretarán todos sus éxitos.

Spoon, grupo con sede en Austin, ha sido un éxito comercial y de crítica en los últimos años. Los álbumes del grupo "Transference" (2010) y "They Want My Soul" (2014) alcanzaron el puesto número 4 en la lista de álbumes.

Spoon lanzó "Lucifer on the Sofa" a principios de este año, y la revista Rolling Stone lo describió como "su mejor disco".

Por su parte, el guitarrista Daniel Kessler y el vocalista Paul Banks de Interpol invitan a todos sus fans a asistir al concierto.

Interpol dará un concierto junto a Spoon en Asheville. | Foto: @Interpol

¿Cuáles son los precios para el concierto de Interpol en Asheville?

Interpol comenzó su carrera en el Post Punk Revival en 1997 en Manhattan, lanzó "The Other Side of Make-Believe" a principios de este año.

El grupo ahora está formado por los miembros fundadores Paul Banks (voz principal, guitarra, bajo) y Daniel Kessler (guitarra principal, piano, teclados) y el baterista Sam Fogarino, quien se unió a la banda en 2000.

Los boletos para Spoon e Interpol costarán desde $45 hasta $50, por lo que se pide al público comprar antes sus tickets. Rabit Rabit se encuentra en 75 Coxe Ave, Asheville, NC 28801.