La cantante mexicana, Belinda, volvió a aparecer en los escenarios este fin de semana, sin embargo las cosas no salieron como esperaba pues casi sufre un desmayo.

La artista quien estuvo en boca de todos por su ruptura con el cantante Christian Nodal, viajó desde España a Monterrey en México para participar en el festival "Machaca 2022", junto a personajes como Nicky Jam, Cartel de Santa, Kumbia Kings, Paulina Rubio y varios más.

Sin embargo durante presentación sufrió un pequeño colapso, que si bien no la derribó, sí la hizo tener que sentarse en el suelo.

Belinda comenzó el show bastante bien, pero en un momento se detuvo y reveló que no se se sentía bien, pero no quería bajarse del escenario, por lo que puso a cantar a sus fans mientras se estabilizaba.

"Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario; Así que si me hacen un favor y cantan esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", dijo.