La edición 2022 de los Premios Juventud ya está a la vuelta de la esquina y ya se conoce la lista completa, donde destacan la presencia de Karol G, J Balvin, Christian Nodal y Bad Bunny.

Este premio se entregará en Puerto Rico el próximo 1 de julio y se premiará a lo mejor de la música en diferentes estilos musicales.

Podría interesarte:

¿Quiénes son los nominados a los Premios Juventud 2022?

Aquí te presentamos todos los nominados en cada una de las categorías.

La Nueva Generación – Femenina (Nueva Artista Femenina)

• Bad Gyal

• Corina Smith

• Evaluna Montaner

• Ingratax

• Kim Loaiza

• La Gabi

• Las Villa

• Lola Indigo

• Ptazeta

• Tokischa

La Nueva Generación – Masculina (Nuevo Artista Masculino)

• Alejo

• Blessd

• Boza

• Duki

• Lit Killah

• Luis Vazquez

• Ovi

• Robi

• Ryan Castro

• Tiago Pzk

La Nueva Generación Regional Mexicano (Nuevo Artista En El Género Regional Mexicano)

• Dannylux

• Gera Mx

• Ivan Cornejo

• Los Del Limit

• Luis R Conriquez

• Lupita Infante

• Majo Aguilar

• Ramon Vega

• Santa Fe Klan

• Yahritza Y Su Esencia

Artista Masculino – On The Rise

• Eladio Carrión

• El Alfa

• Feid

• Jay Wheeler

• Jhayco

• Justin Quiles

• Lenny Tavárez

• Mora

• Paulo Londra

• Sech

Artista Femenino – On The Rise

• Ángela Aguilar

• Cazzu

• Emilia

• Farina

• Kali Uchis

• Maria Becerra

• Mariah Angeliq

• Nathy Peluso

• Nicki Nicole

• Tini

Mi Artista Favorito De “Streaming”

• Anitta

• Bad Bunny

• Camilo

• Christian Nodal

• Daddy Yankee

• Farruko

• Grupo Firme

• J Balvin

• Karol G

• Rauw Alejandro

Podría interesarte:

Mejor Canción En Pareja (Cantantes En Relacion Amorosa Colaborando Juntos)

• Att: Amor – Greeicy & Mike Bahía

• Dangerous – Nicki Nicole, Trueno & Bizarrap

• Esto Recién Empieza – Duki & Emilia

• Índigo – Camilo & Evaluna Montaner

• Si Tu Me Busca – Anuel Aa & Yailin La Mas Viral

Mejor Canción Regional Mexicana

• Ahí Donde Me Ven – Ángela Aguilar

• A La Antigüita – Calibre 50

• La Casita – Banda Ms De Sergio Lizárraga

• ¿Qué Tienen Tus Palabras? – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

• Sin Miedo Al Éxito – Banda Los Sebastianes

• Soy Buen Amigo – El Fantasma

• Soy El Único – Yahritza Y Su Esencia

• Ya No Somos Ni Seremos – Christian Nodal

• Ya Solo Eres Mi Ex – La Adictiva Banda San José De Mesillas

• Ya Supérame (En Vivo) – Grupo Firme

Mejor Colaboración Regional Mexicana

• 2 Veces – Los Plebes Del Rancho De Ariel Camacho & Christian Nodal

• Amores Van Y Vienen – La Nueva Estrategia & La Maquinaria Norteña

• El Columpio – Banda Los Sebastianes & Los Rieleros Del Norte

• El Triste Alegre (En Vivo) – Banda Carnaval & Calibre 50

• En Tu Perra Vida – Grupo Firme & Lenin Ramírez

• La Sinvergüenza – Christian Nodal & Banda Ms De Sergio Lizárraga

• Mariachi Tumbado – Danny Felix Feat. Mariachi Vargas De Tecalitlán

• Mariposa Traicionera – Maná & Alejandro Fernández

• Señorita Cantinera – Los Rieleros Del Norte Feat. Polo Urias Y Su Maquina Norteña

• Te Encontré – Ulices Chaidez & Eslabon Armado

Mejor Fusión Regional Mexicana (Género Regional Mexicano Mezclado Con Otro Género Musical)

• Cada Quien – Grupo Firme & Maluma

• Como Lo Hice Yo – Matisse & Carin Leon

• Ella Qué Te Dio – Ángela Aguilar & Jesse Y Joy

• Está Dañada Remix – Ivan Cornejo & Jhayco

• Fino Licor – Gerardo Ortiz Feat. Piso 21

• Las Locuras Mías – Omar Chaparro Feat. Joey Montana

• Monterrey – Guaynaa & Pain Digital

• Otra Noche – Los Ángeles Azules & Nicki Nicole

• Qué Bueno Es Tenerte – Natalia Jiménez & Banda Ms De Sergio Lizárraga

• Te Lloré Un Río – Maná & Christian Nodal

La Mezcla Perfecta (Canción Con La Mejor Colaboración)

• Canción Bonita – Carlos Vives & Ricky Martin

• El Incomprendido – Farruko, Victor Cardenas & Dj Adoni

• Emojis De Corazones – Wisin, Jhayco & Ozuna Feat. Los Legendarios

• Fan De Tus Fotos – Nicky Jam & Romeo Santos

• Mojando Asientos – Maluma Feat. Feid

• Pareja Del Año – Sebastián Yatra & Myke Towers

• Se Menea – Don Omar & Nio García

• Una Nota – J Balvin & Sech

• Volví – Aventura & Bad Bunny

• Wow Bb – Natti Natasha, El Alfa & Chimbala

Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)

• Agüita E Coco – Kany García

• Cartas Sobre La Mesa – Gilberto Santa Rosa

• Cumbiana – Carlos Vives

• Hasta El Sol De Hoy (Versión Salsa) – Luis Figueroa 5. Lao’ A Lao’ – Prince Royce

• No Hay – El Gran Combo De Puerto Rico

• Pa’lla Voy – Marc Anthony

• Pa’ Que Me Perdones – Héctor Acosta “El Torito”

• Sus Huellas – Romeo Santos

• Tu Fan – Luis Vazquez

Mejor Canción En Pareja (Cantantes En Relacion Amorosa Colaborando Juntos)

• Att: Amor – Greeicy & Mike Bahía

• Dangerous – Nicki Nicole, Trueno & Bizarrap

• Esto Recién Empieza – Duki & Emilia

• Índigo – Camilo & Evaluna Montaner

• Si Tu Me Busca – Anuel Aa & Yailin La Mas Viral

Mejor Canción Regional Mexicana

• Ahí Donde Me Ven – Ángela Aguilar

• A La Antigüita – Calibre 50

• La Casita – Banda Ms De Sergio Lizárraga

• ¿Qué Tienen Tus Palabras? – Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

• Sin Miedo Al Éxito – Banda Los Sebastianes

• Soy Buen Amigo – El Fantasma

• Soy El Único – Yahritza Y Su Esencia

• Ya No Somos Ni Seremos – Christian Nodal

• Ya Solo Eres Mi Ex – La Adictiva Banda San José De Mesillas

• Ya Supérame (En Vivo) – Grupo Firme

Mejor Colaboración Regional Mexicana

• 2 Veces – Los Plebes Del Rancho De Ariel Camacho & Christian Nodal

• Amores Van Y Vienen – La Nueva Estrategia & La Maquinaria Norteña

• El Columpio – Banda Los Sebastianes & Los Rieleros Del Norte

• El Triste Alegre (En Vivo) – Banda Carnaval & Calibre 50

• En Tu Perra Vida – Grupo Firme & Lenin Ramírez

• La Sinvergüenza – Christian Nodal & Banda Ms De Sergio Lizárraga

• Mariachi Tumbado – Danny Felix Feat. Mariachi Vargas De Tecalitlán

• Mariposa Traicionera – Maná & Alejandro Fernández

• Señorita Cantinera – Los Rieleros Del Norte Feat. Polo Urias Y Su Maquina Norteña

• Te Encontré – Ulices Chaidez & Eslabon Armado

Mejor Fusión Regional Mexicana (Género Regional Mexicano Mezclado Con Otro Género Musical)

• Cada Quien – Grupo Firme & Maluma

• Como Lo Hice Yo – Matisse & Carin Leon

• Ella Qué Te Dio – Ángela Aguilar & Jesse Y Joy

• Está Dañada Remix – Ivan Cornejo & Jhayco

• Fino Licor – Gerardo Ortiz Feat. Piso 21

• Las Locuras Mías – Omar Chaparro Feat. Joey Montana

• Monterrey – Guaynaa & Pain Digital

• Otra Noche – Los Ángeles Azules & Nicki Nicole

• Qué Bueno Es Tenerte – Natalia Jiménez & Banda Ms De Sergio Lizárraga

• Te Lloré Un Río – Maná & Christian Nodal

La Mezcla Perfecta (Canción Con La Mejor Colaboración)

• Canción Bonita – Carlos Vives & Ricky Martin

• El Incomprendido – Farruko, Victor Cardenas & Dj Adoni

• Emojis De Corazones – Wisin, Jhayco & Ozuna Feat. Los Legendarios

• Fan De Tus Fotos – Nicky Jam & Romeo Santos

• Mojando Asientos – Maluma Feat. Feid

• Pareja Del Año – Sebastián Yatra & Myke Towers

• Se Menea – Don Omar & Nio García

• Una Nota – J Balvin & Sech

• Volví – Aventura & Bad Bunny

• Wow Bb – Natti Natasha, El Alfa & Chimbala

Tropical Hit (Mejor Canción Tropical)

• Agüita E Coco – Kany García

• Cartas Sobre La Mesa – Gilberto Santa Rosa

• Cumbiana – Carlos Vives

• Hasta El Sol De Hoy (Versión Salsa) – Luis Figueroa 5. Lao’ A Lao’ – Prince Royce

• No Hay – El Gran Combo De Puerto Rico

• Pa’lla Voy – Marc Anthony

• Pa’ Que Me Perdones – Héctor Acosta “El Torito”

• Sus Huellas – Romeo Santos

• Tu Fan – Luis Vazquez

Podría interesarte: