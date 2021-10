Recientemente Jada Pinkett Smith tuvo una charla sobre sexo en su programa Red Table Talk, tras lo cual fue duramente criticada, sin embargo, la actriz, productora y conductora se tomó un tiempo para aclarar que su vida sexual con Will Smith es buena.

Y es que durante la charla, Jada invitó a Gwyneth Paltrow, quien recientemente estrenó un programa sobre sexo en Netflix, llamado Sex, Love & Goop.

Durante la conversación, Jada dijo que ha estado casada con Will desde 1997, lo que que "ha sido difícil".

Jada dijo que estas conversaciones eran difíciles, porque no es algo de lo que se hable a menudo, pero señaló que hay muchas fantasías alrededor del sexo.

Sin embargo, luego de sus comentarios, a través de redes sociales, e incluso a través de los medios, comenzaron a decir que la relación entre Jada y Will era "desordenada" y "complicada".

Y es que la gente pensó que Jada habló de que, después de tanto tiempo pasados, era difícil mantener una vida sexual saludable con su esposo.

Pero no pasó mucho tiempo para que Jada Pinkett aclarara que sí tiene una buena vida sexual con Will Smith.

Only because I got time today.

Stop making up headlines.

Watch the @RedTableTalk I did with @GwynethPaltrow for yourselves.

Will and I have NEVER had an issue in the bedroom. Thank you❣️https://t.co/wBpqSTTaGi