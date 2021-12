El gran esperado Reboot de la serie, 'Sex And The City' tuvo millones de reacciones en redes sociales, no sólo por saber qué pasa con los personajes casi dos décadas después, sino también, por el desenlace de los dos primeros capítulos disponibles.

Las reacciones tras la muerte de un personaje de 'And Just Like That'; era trending mundial

De esta forma, todos los fans querían saber acerca del nuevo mundo de Carrie, Miranda y Charlotte como mujeres de cincuenta años para revelar parte de sus vidas y todo lo que sucederá con ellas en And Just Like That.

En la trama se produce un momento que pocos esperaban, al final del segundo de los dos episodios que están disponibles, la protagonista regresa a casa para encontrarse a Mr. Big desplomado en el suelo.

Su esposo y gran amor, Mr. Big. sufrió un ataque al corazón después de entrenar y la escena conmovió a todos los fans, al ver a ese protagonista decir adiós a la serie.

Peloton envió un comunicado a sus clientes tras este fatal desenlace

Ahora la compañía aclaró que HBO compró la bicicleta por su cuenta, aunque les informó de que aparecería en la serie, al igual que una de sus instructoras, Jess King.

Además, debido a razones de confidencialidad, no se mencionó en ningún momento que jugaría un rol clave en la muerte de Mr. Big, algo que creó una conversación interminable en redes sociales a nivel mundial.

"Mr. Big llevaba un estilo de vida extravagante que incluía cócteles, puros y grandes filetes de carne roja", sin olvidar que ya había sufrido previamente problemas del corazón que incluso le obligaron a pasar por quirófano en la sexta temporada. Estas elecciones y quizá también su historial familiar, que a menudo supone un factor clave, constituyeron muy probablemente la causa de su muerte”, dice un comunicado por parte de la empresa.

Así también, la marca Peloton tuvo que enviar un comunicado a todos sus clientes para avisar que lo visto en la serie no refleja la realidad en torno a sus productos.

Peloton recurrió a la cardióloga Suzanne Steinbaum para recordar la importancia de consultar con un especialista y conocer los límites de cada persona al momento de realizar ejercicio.