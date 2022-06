Se acerca el verano, las vacaciones y es un excelente momento para disfrutar de películas al aire libre, por eso, te dejamos algunas recomendaciones que podrás encontrar en el área del Triángulo.

Encanto

Esta película de Disney es una que muchas y muchos queremos volver a ver y estará disponible al aire libre en el triángulo.

Aunque si acudes al Coastal Credit Union Music Park, en Walnut Creek, en Raleigh, no solo la verás, sino que también la cantarás.

La presentación de esta película está acompañada con música en vivo, el 14 de agosto a las 7:30 p. m.

Los boletos cuestan $25 en el césped y desde $29.50 para asientos reservados, más costos de tarifa.

Puedes comprar tus boletos aquí.

North Carolina Museum of Art (Museo de Arte de Carolina del Norte)

En este espacio, ubicado en Museum Park, 2110 Blue Ridge Road, Raleigh, podrás encontrar varias ofertas y no solo una película.

La próxima a presentarse es Spider-Man: No Way Home, el 8 de julio; el 9 de julio podrás disfrutar de Sang-Chi and The Legend of the Ten Rings; el 23 de julio te espera Dune; y el 30 de julio Judas and the Black Messiah.

En agosto también habrá tres presentaciones: el 6 de agosto podrás disfrutar de Nightmare Alley, del mexicano Guillermo del Toro; Nomadland, el 13; y West Side Story, el 27.

Las funciones empiezan a las 8:30 p. m. y las puertas se abren una hora antes de que comience el evento.

Los costos de los boletos son de $7 más impuestos y los puedes comprar aquí.

Moore Square

El primer viernes de cada mes puedes disfrutar de películas al aire libre en este parque de Raleigh.

La entrada al parque ubicado en 200 S. Blount St., Raleigh, es gratuita y estas son las próximas películas que presentarán incluidas algunas después del verano:

1 de julio: National Treasure

5 de agosto: The Notebook

2 de septiembre: High School Musical

7 de octubre: Jurassic Park

4 de noviembre: De regreso a Casa

2 de diciembre: Cuento de Navidad de los Muppets

Koka Booth Amphitheatre

Aquí las puertas abren a las 7:00 p. m y las películas comienzan una vez que haya poca luz para que se puedan ver bien.

Puedes encontrar este espacio en 8003 Regency Parkway, en Cary, y los accesos tienen un costo de $5 para niños de 6 a 12 años y de $10 para mayores de 13 años.

Parte de las ganancias se van a WakeMed Children's Services.

Las próximas películas son:

22 de julio: Raya and the Last Dragon

29 de julio: Jungle Cruise

Puedes comprar los boletos a todos los eventos aquí.

Wake Forest

EN Wake Forest se pensó en una oferta para toda la familia y la entrada a estas es gratuita.

La cita es en E. Carroll Joyner Park, 701 Harris Road, en Wake Forest.

Antes de cada película hay actividades especiales. Por ejemplo, el 23 de julio se presentará La Sirenita, por lo que a las 7:15 p. m. podrán realizar collares de caracoles para sentirse listos y listas con la princesa Ariel.

El 6 de agosto se presentará Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings, por lo que antes habrá una demostración del baile del dragón y podrás hacer manualidades chinas.

Se recomienda llevar una manta o sillas para sentarse, así como botanas, repelente de insectos y una sombrilla.

Está prohibido acudir con alcohol, cigarros o mascotas sin correa.

Las películas inician a las 8:30 p. m. pero se recomienda llegar con anticipación ya que el campo de visión es limitado.

Ahora ya sabes cuáles son algunas de las películas que se presentarán al aire libre en el área del Triángulo y que podrás disfrutar por tu cuenta, con amigos o familia.

