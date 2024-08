Las películas basadas en hechos reales son básicamente un sello de garantía, sobre todo cuando estas se mezclan con las de crímenes, otro de los géneros más importantes y, de acuerdo con un reporte, Channing Tatum protagonizará una cinta de este corte que se filmará en Charlotte y para la que están buscando a más actores.

La cinta en cuestión es Roofman que, de acuerdo con IMDb, es la historia del ladrón de tejados, Jeffrey Manchester, y su tiempo como fugitivo eludiendo la captura.

La cinta se grabaría en la ciudad entre octubre y diciembre, por lo que necesitan a lugareños que aparezcan, quienes están siendo buscados por la agencia The Cast Station, con sede en Austin, Texas. La agencia está buscando personas reales: abogados, policías, un juez, guardias de prisión, presentadores de noticias, dentistas y un pastor, con tarifas de $1,204 al día. Aceptarán videos de casting a través de Limelite App.

De acuerdo con Charlotte Film, la cinta se encuentra en preproducción, así que además de actores secundarios, están buscando a gente que se sume al equipo técnico, a quienes piden enviar un correo a roofman.film@gmail.com, con el puesto que se busca ocupar y su CV.

¿Cuál es la historia real de Roofman, la película con Channing Tatum que se filmará en Charlotte?

Hasta el momento, solo se ha dado a conocer el título provisional de la cinta protagonizada por Channing Tatum y que será dirigida por Derek Cianfrance (Blue Valentine, Cruce de caminos, Sound of metal), quien también está detrás del guion junto a Kirt Gunn.

La historia real de la película protagonizada por Tatum es la de Jeffrey Manchester, conocido como el ladrón de tejados, quien irrumpió en docenas de restaurantes McDonald's de Estados Unidos, incluidos en el área de Charlotte.

Manchester entró por los techos durante dos años, hasta que fue atrapado en el 2000 en el condado de Gaston, pero cuatro años después de cumplir su condena, escapó de una prisión en el condado de Anson y viajó hasta Charlotte, donde se escondió durante meses en una tienda Toys R Us y una tienda abandonada de Circuit City, en Independence Boulevard.

Manchester fue atrapado cuando una de sus huellas dactilares fue encontrada en un DVD de la cinta Atrápame si puedes. El Departamento de Corrección de Adultos de Carolina del Norte muestra que la fecha de liberación del hombre, de ahora 52 años, es el 4 de diciembre del 2036.

Charlotte sigue creciendo en la industria de entretenimiento y entre los proyectos de cine y televisión más recientes realizados en la ciudad se encuentran Blue Ridge: The series, Love is Blind 6, The other Zoey, The Ultimatum: Marry or move on 2 y The angry black girl and her monster, entre otros.

