La cantante australiana Olivia Newton-John, quien fue una gran estrella del cine en los años 70, falleció este 8 de agosto a la edad de 73 años.

Por medio de un comunicado, su esposo informó del deceso de una de las protagonistas de la exitosa película "Grease".

"La dama Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama", escribió su esposo, John Easterling en la cuenta de Instagram de la artista

En septiembre de 2018, Olivia informó que estaba tratándose del cáncer, siendo la tercera vez que luchaba contra la enfermedad, pues en los 90 y 2017 le habían diagnosticado cáncer de mama.

Olivia Newton-John consiguió dar el salto a la fama por "Grease"

Aunque ya tenía varios éxitos como cantante por su música country y rock especialmente en Inglaterra, cuando dio el gran salto a la fama fue cuando apareció junto a John Travolta en la película "Grease" de 1978; en la cual a sus 29 años podría interpretar a una adolescente de nombre Sandy.

La cinta se convirtió en un clásico de los musicales y a la fecha sigue teniendo una gran fama y sigue siendo vista por millones de personas.

A partir de ahí consiguió varios éxitos en la música, con temas como como "I Honestly Love You", "Have You Never Been Mellow" y "Please Mr. Please".

Su diagnóstico de cáncer de mama le pegó fuerte; sin embargo pudo pudo luchar contra la enfermedad; sin embargo, una vez más la enfermedad la alcanzó.

