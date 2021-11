Ya tenemos a Ariana Grande y hasta el Chapulín Colorado, pero ahora también Naruto llegará a Fortnite, de acuerdo con el propio videojuego.

A través de sus redes sociales, Fornite confirmó este hallazgo, luego de que unas horas antes se filtrara la información.

De acuerdo con la cuenta, el personaje de Naruto estará disponible a partir del 16 de noviembre del 2021, es decir, el próximo martes.

De acuerdo con HypeX, el personaje de Naruto vendrá también con un nuevo centro creativo de la Aldea Escondida entre las Hojas y llegaría a las 9:00 AM (EST).

Fortnite x Naruto will be added on the 16th along with a Hidden Leaf Village Creative Hub. The cosmetics & hub are *PLANNED* to release on that day @ 2 PM UTC / 9 AM ET (If the time changes please don't get mad at me lmao)



Won't go into more details, but prepare your wallets lol pic.twitter.com/3qybpW02or