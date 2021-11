¿Demasiado pronto? Mucho se bromea con Mariah Carey esperando terminar Halloween para poder comenzar a cobrar por sus canciones de Navidad, que sin duda son un éxito, sin embargo, la cantante utilizó estas referencias para destrozar Halloween y anunciar que aunque apenas es 1 de noviembre, ya es su hora y que comienza Navidad.

En cuanto se acabe el 31 de octubre Tim Burton le tiene que pasar el relevo a Mariah Carey pic.twitter.com/qSiPa5mO00 — 🎃 Spooky Acor Season 🎃 (@Acor1597) October 31, 2021

Y es que todas y todos sabemos que Mariah es la reina de la época decembrina con sus villancicos y la artista de 52 años originaria de Nueva York no quiere dejar pasar la oportunidad de comenzar a promover sus temas.

A través de redes sociales, Mariah Carey compartió un video en el que aparece rompiendo unas calabazas y decoración de Halloween que dicen "Aún no es tiempo" para escribir "Es tiempo", mientras comienza a sonar su popular canción "All I Want for Christmas is You", un clásico de Navidad.

Mariah Carey a partir de hoy. pic.twitter.com/45sX9XAp9p — Tomi (@tomiib_) November 1, 2021

En plataformas como Twitter el video supera las 3 millones de reproducciones, mientras que en Instagram ya cuenta con más de 600 mil likes.

Podrá ser demasiado pronto para dar por declarada la Navidad, pero Mariah sin duda sabe de marketing pues tras destrozar Halloween y publicar su video, se volvió tendencia y su video se viralizó.

Aquí te dejamos el video de Carey, que fue lanzado justo en los primeros momentos del 1 de noviembre.

