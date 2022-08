Desde sus inicios en Cuba hasta el estrellato en Estados Unidos, la historia de Gloria y de Emilio Estefan será narrada en un musical que se presentará en Raleigh.

Se trata de "On Your Feet, the Story of Gloria and Emilio Estefan" que tendrá una semana de presentaciones en el Raleigh Memorial Auditorium en Duke Energy Center for the Performing Arts, del 9 al 14 de agosto.

"Yo creo que es una celebración de su música, de su vida, de cómo crearon una visión naciendo del sueño del inmigrante en los Estados Unidos, de llegar como mucha gente, con muy poco y de eso crear un imperio musical, una visión de la música latina, atravesando esa barrera del pop estadounidense y eventualmente integrando su música a nivel mundial", señala sobre la puesta en escena la actriz Shadia Fairuz, quien da vida a Gloria Fajardo, la mamá de la cantante.

Más allá de la celebración, de los ritmos pegajosos y de raíces latinas, el musical también promete navegar las relaciones familiares de los Estefan, los desafíos y el desarrollo artístico.

"Yo he aprendido que la música que ellos compusieron viene de las cosas reales en sus vidas, todo viene de sus experiencias y que significó mucho para ellos, era importante y siempre provino desde la honestidad", apuntó la actriz Iliana García, quien da vida a Gloria Estefan.

La historia de Gloria y Emilio Estefan llega de la mano de latinas y latinos en este musical a Raleigh

El musical presentará las canciones más famosas y representativas de Gloria Estefan y de Miami Sound Machine. Desde Conga, Rhythm is Gonna Get You,1-2-3, hasta Mi Tierra, de la mano de artistas latinas y latinos.

"Es muy importante ver a alguien que se parece a ti en el escenario, actuando, cantando, porque cuando era niña nunca vi a alguien que se pareciera a mí, nunca me vi representada en el teatro y en musicales", señala al respecto Iliana García.

Para Shadia, es imprescindible que las historias de latinas y latinos sean contadas por la misma comunidad en la escena.

"Eso es una celebración de esta cultura caribeña, latina, infecciosa, es una fiesta. Realmente eso le da poder y fuerza a nuestra cultura, poder vernos representados en escena y es algo que me da mucho orgullo", agrega Shadia.

Además de Iliana y Shadia, el elenco cuenta con la participación de Dhanny Burgos, Sydia Cedeño, Rubén Flores. También el talento local de estudiantes del Conservatorio de Carolina del Norte, Aaron Azcona y Alondra Azcona, quienes interpretan a Gloria y Emilio en sus inicios.

Los boletos para ver el musical sobre la historia de Gloria y Emilio Estefan que se presentará en Raleigh ya están a la venta y los puedes comprar aquí.

