Hace unos días se dieron a conocer imágenes donde se mostraba un visible daño al vestido de Marilyn Monroe, luego de que Kim Kardashian lo usara durante la Met Gala, sin embargo, el museo encargado dijo que la estrella no lo dañó.

El propio museo Ripley's Believe It or Not! dijo que la socialité no dañó el vestido que usó Monroe cuando le cantó al presidente John F Kennedy "Happy Birthday" en 1962.

"La decisión del museo de dejar que fuera usado en la Met Gala ha sido ampliamente debatido, así que venimos a aclarar las cosas", dijo el muso en un comunicado.

De acuerdo con Ripley's Believe it or Not! A pesar de lo que muestran las fotos, un reporte del 2017 mostraba que el vestido tenía piezas que hacían falta e hilos colgando, lo que dijeron no era ninguna sorpresa debido a lo delicado del material.

"Que Kim Kardashian haya usado el vestido de Marilyn Monroe ha sido ampliamente debatido, pero ella no dañó el vestido personalmente durante el breve tiempo que lo usó en la Met Gala", señaló el comunicado.

Ripley dejó en claro que sabían del riesgo de que se usara la pieza, pero que al llevar más de 100 años coleccionando piezas de la cultura pop, así como históricas, saben que su misión es "entretener, educar y causar discusiones como la de este vestido".

"No importa de qué lado del debate estés, la importancia histórica del vestido no ha sido negada, sino resaltada".

Ripley dijo que son una empresa privada, que compraron el vestido en una subasta y que en lugar de encerrar la pieza decidieron mostrarla como una atracción que ha llamado la atención en el mundo e introducirla a una nueva generación.

¿Kim Kardashian le pagó al museo de Ripley para usar el vestido de Marilyn Monroe?

El museo aclaró que no le pagaron a Kim Kardashian para usar el vestido.

Asimismo, señalaron que Kim tampoco les pagó, pero que hizo una donación generosa a 2 organizaciones en el área de Orlando a nombre de la compañía.

De acuerdo con el comunicado, el debatido vestido de Monroe seguirá siendo exhibido en el museo de Hollywood hasta el otoño de este 2022.

En redes sociales la gente ha debatido sobre si realmente fue Kim Kardashian quien dañó el vestido de Marilyn Monroe tras usarlo en la Met Gala y han acusado al museo de ocultar la responsabilidad por la donación que la estrella hizo.

Cuéntanos tú qué opinas al respecto.